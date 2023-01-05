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Украину не пригласили на саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 05.01.2023
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Украину не пригласили на саммит G20 в Нью-Дели
Украину не пригласили на саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 05.01.2023
Украину не пригласили на саммит G20 в Нью-Дели
Украину не внесли в список приглашенных на саммит G20, который пройдет осенью в Нью-Дели, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Индии... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T16:25
2023-01-05T18:01
в мире
индия
украина
нью-дели
большая двадцатка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 янв — РИА Новости. Украину не внесли в список приглашенных на саммит G20, который пройдет осенью в Нью-Дели, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи на брифинге."Члены G20 и специально приглашенные страны, которые мы планируем пригласить, были объявлены. И я не думаю, что Украина в этом списке. Если будут какие-либо изменения в этом, я обязательно вернусь и поделюсь с вами", — сказал он.Индия с 1 декабря приняла председательство в "Большой двадцатке". Она будет председательствовать один год — с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023-го. Ожидается, что в этот период Индия проведет более 200 встреч "Группы двадцати" по всей стране. Саммит G20 на уровне глав государств и правительств запланирован на 9 и 10 сентября в Нью-Дели.
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в мире, индия, украина, нью-дели, большая двадцатка
В мире, Индия, Украина, Нью-Дели, Большая двадцатка
16:25 05.01.2023 (обновлено: 18:01 05.01.2023)
 
Украину не пригласили на саммит G20 в Нью-Дели

Представитель МИД Индии Багчи заявил, что Украину не пригласили на саммит G20 в Нью-Дели

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЭмблема саммита "Группы двадцати"
Эмблема саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Эмблема саммита "Группы двадцати". Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 янв — РИА Новости. Украину не внесли в список приглашенных на саммит G20, который пройдет осенью в Нью-Дели, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи на брифинге.
"Члены G20 и специально приглашенные страны, которые мы планируем пригласить, были объявлены. И я не думаю, что Украина в этом списке. Если будут какие-либо изменения в этом, я обязательно вернусь и поделюсь с вами", — сказал он.
Индия с 1 декабря приняла председательство в "Большой двадцатке". Она будет председательствовать один год — с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023-го. Ожидается, что в этот период Индия проведет более 200 встреч "Группы двадцати" по всей стране. Саммит G20 на уровне глав государств и правительств запланирован на 9 и 10 сентября в Нью-Дели.
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