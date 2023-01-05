https://ria.ru/20230105/sammit-1843166131.html

Украину не пригласили на саммит G20 в Нью-Дели

Украину не пригласили на саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 05.01.2023

Украину не пригласили на саммит G20 в Нью-Дели

Украину не внесли в список приглашенных на саммит G20, который пройдет осенью в Нью-Дели, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Индии... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T16:25

2023-01-05T16:25

2023-01-05T18:01

в мире

индия

украина

нью-дели

большая двадцатка

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 янв — РИА Новости. Украину не внесли в список приглашенных на саммит G20, который пройдет осенью в Нью-Дели, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи на брифинге."Члены G20 и специально приглашенные страны, которые мы планируем пригласить, были объявлены. И я не думаю, что Украина в этом списке. Если будут какие-либо изменения в этом, я обязательно вернусь и поделюсь с вами", — сказал он.Индия с 1 декабря приняла председательство в "Большой двадцатке". Она будет председательствовать один год — с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023-го. Ожидается, что в этот период Индия проведет более 200 встреч "Группы двадцати" по всей стране. Саммит G20 на уровне глав государств и правительств запланирован на 9 и 10 сентября в Нью-Дели.

https://ria.ru/20230101/ukraina-1842658056.html

индия

украина

нью-дели

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в мире, индия, украина, нью-дели, большая двадцатка