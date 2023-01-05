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Британский полковник допустил возможность войны России и НАТО в 2023 году - РИА Новости, 05.01.2023
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Британский полковник допустил возможность войны России и НАТО в 2023 году
Британский полковник допустил возможность войны России и НАТО в 2023 году - РИА Новости, 05.01.2023
Британский полковник допустил возможность войны России и НАТО в 2023 году
Североатлантический альянс может вмешаться в конфликт на Украине в 2023 году, заявил бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью The... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T14:04
2023-01-05T15:44
в мире
украина
россия
сша
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс может вмешаться в конфликт на Украине в 2023 году, заявил бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью The Telegraph. "Я надеюсь и молюсь (чтобы холодная война не стала горячей. — Прим. ред.), но я в этом не уверен — вот почему я встревожен теми, кто, похоже, считает, что вероятность того, что НАТО вмешается в конфликт на Украине в 2023 году, практически равна нулю", — говорится в публикации. Полковник добавил, что альянсу на Украине важно сделать две вещи: завершить конфликт как можно скорее, предоставив украинской стороне необходимое оружие, и "дать понять России, где именно находятся наши красные линии". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230105/ukraina-1843142131.html
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в мире, украина, россия, сша, нато
В мире, Украина, Россия, США, НАТО
14:04 05.01.2023 (обновлено: 15:44 05.01.2023)
 
Британский полковник допустил возможность войны России и НАТО в 2023 году

Экс-полковник ВС Британии Бреттон-Гордон не исключил войны России и НАТО в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс может вмешаться в конфликт на Украине в 2023 году, заявил бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью The Telegraph.

"Я надеюсь и молюсь (чтобы холодная война не стала горячей. — Прим. ред.), но я в этом не уверен — вот почему я встревожен теми, кто, похоже, считает, что вероятность того, что НАТО вмешается в конфликт на Украине в 2023 году, практически равна нулю", — говорится в публикации.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
13:27Специальная военная операция на Украине
Слова Байдена об Украине ужаснули британцев
Полковник добавил, что альянсу на Украине важно сделать две вещи: завершить конфликт как можно скорее, предоставив украинской стороне необходимое оружие, и "дать понять России, где именно находятся наши красные линии".

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
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