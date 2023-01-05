14:04 05.01.2023 (обновлено: 15:44 05.01.2023)
Британский полковник допустил возможность войны России и НАТО в 2023 году
Экс-полковник ВС Британии Бреттон-Гордон не исключил войны России и НАТО в 2023 году
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс может вмешаться в конфликт на Украине в 2023 году, заявил бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью The Telegraph.
"Я надеюсь и молюсь (чтобы холодная война не стала горячей. — Прим. ред.), но я в этом не уверен — вот почему я встревожен теми, кто, похоже, считает, что вероятность того, что НАТО вмешается в конфликт на Украине в 2023 году, практически равна нулю", — говорится в публикации.
"Я надеюсь и молюсь (чтобы холодная война не стала горячей. — Прим. ред.), но я в этом не уверен — вот почему я встревожен теми, кто, похоже, считает, что вероятность того, что НАТО вмешается в конфликт на Украине в 2023 году, практически равна нулю", — говорится в публикации.
Полковник добавил, что альянсу на Украине важно сделать две вещи: завершить конфликт как можно скорее, предоставив украинской стороне необходимое оружие, и "дать понять России, где именно находятся наши красные линии".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.