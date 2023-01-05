https://ria.ru/20230105/rossiya-1843145832.html

Британский полковник допустил возможность войны России и НАТО в 2023 году

Британский полковник допустил возможность войны России и НАТО в 2023 году - РИА Новости, 05.01.2023

Британский полковник допустил возможность войны России и НАТО в 2023 году

Североатлантический альянс может вмешаться в конфликт на Украине в 2023 году, заявил бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью The... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T14:04

2023-01-05T14:04

2023-01-05T15:44

в мире

украина

россия

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545634_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_7a31317b3709721da0dfa34086f97037.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс может вмешаться в конфликт на Украине в 2023 году, заявил бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью The Telegraph. "Я надеюсь и молюсь (чтобы холодная война не стала горячей. — Прим. ред.), но я в этом не уверен — вот почему я встревожен теми, кто, похоже, считает, что вероятность того, что НАТО вмешается в конфликт на Украине в 2023 году, практически равна нулю", — говорится в публикации. Полковник добавил, что альянсу на Украине важно сделать две вещи: завершить конфликт как можно скорее, предоставив украинской стороне необходимое оружие, и "дать понять России, где именно находятся наши красные линии". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230105/ukraina-1843142131.html

https://ria.ru/20230105/ukraina-1843119860.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, нато