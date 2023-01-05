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В Кремле заявили, что не видели адресованный россиянам ролик посольства США
В Кремле заявили, что не видели адресованный россиянам ролик посольства США - РИА Новости, 05.01.2023
В Кремле заявили, что не видели адресованный россиянам ролик посольства США
В Кремле еще не видели ролик посольства США в РФ, адресованный россиянам, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T15:58
2023-01-05T15:58
2023-01-05T15:58
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
андрей климов
сша
россия
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В Кремле еще не видели ролик посольства США в РФ, адресованный россиянам, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Посольство США в РФ ранее опубликовало обращение к россиянам, где выражается солидарность с теми, кто стремится к созданию мирного будущего. Зампред комитета по международным делам Андрей Климов отметил, что дипломаты США "по-ковбойски седлают тему "миролюбия" для разжигания гражданского противостояния", которое в свою очередь должно, по их задумке, не только "помешать российской победе в СВО, но и развалить РФ". "Нет. Не видели", - сказал Песков.
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), андрей климов, сша, россия
В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Андрей Климов, США, Россия
В Кремле заявили, что не видели адресованный россиянам ролик посольства США
Песков: в Кремле еще не видели ролик посольства США, адресованный россиянам