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В Кремле заявили, что не видели адресованный россиянам ролик посольства США - РИА Новости, 05.01.2023
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В Кремле заявили, что не видели адресованный россиянам ролик посольства США
В Кремле заявили, что не видели адресованный россиянам ролик посольства США - РИА Новости, 05.01.2023
В Кремле заявили, что не видели адресованный россиянам ролик посольства США
В Кремле еще не видели ролик посольства США в РФ, адресованный россиянам, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T15:58
2023-01-05T15:58
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
андрей климов
сша
россия
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В Кремле еще не видели ролик посольства США в РФ, адресованный россиянам, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Посольство США в РФ ранее опубликовало обращение к россиянам, где выражается солидарность с теми, кто стремится к созданию мирного будущего. Зампред комитета по международным делам Андрей Климов отметил, что дипломаты США "по-ковбойски седлают тему "миролюбия" для разжигания гражданского противостояния", которое в свою очередь должно, по их задумке, не только "помешать российской победе в СВО, но и развалить РФ". "Нет. Не видели", - сказал Песков.
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), андрей климов, сша, россия
В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Андрей Климов, США, Россия
15:58 05.01.2023
 
В Кремле заявили, что не видели адресованный россиянам ролик посольства США

Песков: в Кремле еще не видели ролик посольства США, адресованный россиянам

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В Кремле еще не видели ролик посольства США в РФ, адресованный россиянам, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Посольство США в РФ ранее опубликовало обращение к россиянам, где выражается солидарность с теми, кто стремится к созданию мирного будущего. Зампред комитета по международным делам Андрей Климов отметил, что дипломаты США "по-ковбойски седлают тему "миролюбия" для разжигания гражданского противостояния", которое в свою очередь должно, по их задумке, не только "помешать российской победе в СВО, но и развалить РФ".
"Нет. Не видели", - сказал Песков.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
15:48Специальная военная операция на Украине
Медведев резко ответил на обращение посольства США к россиянам
 
В миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Андрей КлимовСШАРоссия
 
 
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