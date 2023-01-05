https://ria.ru/20230105/rolik-1843161106.html

В Кремле заявили, что не видели адресованный россиянам ролик посольства США

В Кремле заявили, что не видели адресованный россиянам ролик посольства США - РИА Новости, 05.01.2023

В Кремле заявили, что не видели адресованный россиянам ролик посольства США

В Кремле еще не видели ролик посольства США в РФ, адресованный россиянам, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T15:58

2023-01-05T15:58

2023-01-05T15:58

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

андрей климов

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_0:119:3072:1847_1920x0_80_0_0_15a9752b4b875f1a10d7eb378813b406.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В Кремле еще не видели ролик посольства США в РФ, адресованный россиянам, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Посольство США в РФ ранее опубликовало обращение к россиянам, где выражается солидарность с теми, кто стремится к созданию мирного будущего. Зампред комитета по международным делам Андрей Климов отметил, что дипломаты США "по-ковбойски седлают тему "миролюбия" для разжигания гражданского противостояния", которое в свою очередь должно, по их задумке, не только "помешать российской победе в СВО, но и развалить РФ". "Нет. Не видели", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230105/medvedev-1843160038.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), андрей климов, сша, россия