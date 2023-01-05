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Минобороны отдало указания о режиме прекращении огня с 6 по 7 января - РИА Новости, 05.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/rezhim-1843187511.html
Минобороны отдало указания о режиме прекращении огня с 6 по 7 января
Минобороны отдало указания о режиме прекращении огня с 6 по 7 января - РИА Новости, 05.01.2023
Минобороны отдало указания о режиме прекращении огня с 6 по 7 января
Российские войска по поручению Владимира Путина получили указания о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 6 января, сообщили РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T19:35
2023-01-05T20:50
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
украина
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
рождество христово
религия
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские войска по поручению Владимира Путина получили указания о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 6 января, сообщили в Министерстве обороны."В соответствие с поручением Президента России Министром обороны в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", — говорится в заявлении.Ранее в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".После этого Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу установить режим прекращения огня на Украине и призвал к этому киевские власти.В МИД России ранее сообщали, что ни о каком прекращении боевых действий со стороны Украины нет ни слова, а в Киеве настроены на эскалацию конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что никаких предложений по новогоднему перемирию от украинских властей не поступало.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221229/rozhdestvo-1842216956.html
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безопасность, владимир путин, россия, украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), рождество христово, религия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Украина, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Рождество Христово, Религия
19:35 05.01.2023 (обновлено: 20:50 05.01.2023)
 
Минобороны отдало указания о режиме прекращении огня с 6 по 7 января

Минобороны: по поручению Путина ВС России прекратят огонь на Украине на 36 часов 6 января

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские войска по поручению Владимира Путина получили указания о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 6 января, сообщили в Министерстве обороны.
"В соответствие с поручением Президента России Министром обороны в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", — говорится в заявлении.
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После этого Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу установить режим прекращения огня на Украине и призвал к этому киевские власти.
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В МИД России ранее сообщали, что ни о каком прекращении боевых действий со стороны Украины нет ни слова, а в Киеве настроены на эскалацию конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что никаких предложений по новогоднему перемирию от украинских властей не поступало.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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