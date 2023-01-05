Рейтинг@Mail.ru
Командир "Терминаторов" рассказал об особенностях работы в Донбассе - РИА Новости, 05.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/rabota-1843168921.html
Командир "Терминаторов" рассказал об особенностях работы в Донбассе
Командир "Терминаторов" рассказал об особенностях работы в Донбассе - РИА Новости, 05.01.2023
Командир "Терминаторов" рассказал об особенностях работы в Донбассе
Уникальные российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" Западной группировки войск ВС РФ, выполняя задачи на сватовском участке фронта в... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T16:45
2023-01-05T17:41
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донбасс
украина
уралвагонзавод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843174813_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_357e1b7c55b0f7ec17547237776cf643.jpg
СВАТОВО, 5 янв - РИА Новости. Уникальные российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" Западной группировки войск ВС РФ, выполняя задачи на сватовском участке фронта в Донбассе, осуществляют по два-три выезда в день, рассказал журналистам командир роты боевых машин. "Наши машины БМПТ работают в основном во взаимодействии с танками Т-80БВ. Выходят работать парами. Выходят на задачу, отрабатывают и благополучно возвращаются назад. Пополняем боекомплект, после чего выходим работать снова. В моем подразделении все ребята молодцы, никто не показал слабый характер, все рвутся вперед. Выезжаем по два, три раза в день, в зависимости от задачи", - рассказал командир. Член экипажа "Терминатора" с позывным "Тигра" рассказал, что накануне экипаж вернулся с очень удачного выезда, выполнив боевую задачу. Разработанные концерном "Уралвагонзавод" БМПТ "Терминатор" приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова. Первый контракт на поставку "Терминаторов" в российскую армию подписали в ходе форума "Армия-2017". Как отмечал в феврале прошлого года главный конструктор компании-разработчика машины УКБТМ (входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов, в течение 2021 года Минобороны России должно было определиться с решением о серийных закупках БМПТ. Официально о таких решениях до сегодняшнего дня не говорилось. Ранее РИА Новости сообщало, что "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость, эффективность и живучесть в ходе спецоперации на Украине за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты. По данным источника агентства, российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" выдерживает попадание ракеты американского комплекса "Джавелин".
https://ria.ru/20221214/spetsoperatsiya-1838672371.html
https://ria.ru/20230104/ukraina-1842999310.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Скорострельная, маневренная" – экипаж об особенности работы на БМПТ "Терминатор"
"Скорострельная, маневренная" – экипаж об особенности работы на БМПТ "Терминатор"
2023-01-05T16:45
true
PT1M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843174813_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_381f9c676ed3b67d1cfa78dc3b5c89df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, донбасс, украина, уралвагонзавод
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донбасс, Украина, Уралвагонзавод
16:45 05.01.2023 (обновлено: 17:41 05.01.2023)
 
Командир "Терминаторов" рассказал об особенностях работы в Донбассе

Командир "Терминаторов": выполняя задачи в Донбассе, машины выезжают два-три раза в день

Читать ria.ru в
СВАТОВО, 5 янв - РИА Новости. Уникальные российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" Западной группировки войск ВС РФ, выполняя задачи на сватовском участке фронта в Донбассе, осуществляют по два-три выезда в день, рассказал журналистам командир роты боевых машин.
"Наши машины БМПТ работают в основном во взаимодействии с танками Т-80БВ. Выходят работать парами. Выходят на задачу, отрабатывают и благополучно возвращаются назад. Пополняем боекомплект, после чего выходим работать снова. В моем подразделении все ребята молодцы, никто не показал слабый характер, все рвутся вперед. Выезжаем по два, три раза в день, в зависимости от задачи", - рассказал командир.
Первые кадры работы боевой машины поддержки танков Терминатор - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря 2022, 17:32Специальная военная операция на Украине
Бойцы "Отважных" на "Терминаторах" обратили противника в бегство в ЛНР
Член экипажа "Терминатора" с позывным "Тигра" рассказал, что накануне экипаж вернулся с очень удачного выезда, выполнив боевую задачу.
Разработанные концерном "Уралвагонзавод" БМПТ "Терминатор" приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.
Первый контракт на поставку "Терминаторов" в российскую армию подписали в ходе форума "Армия-2017". Как отмечал в феврале прошлого года главный конструктор компании-разработчика машины УКБТМ (входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов, в течение 2021 года Минобороны России должно было определиться с решением о серийных закупках БМПТ. Официально о таких решениях до сегодняшнего дня не говорилось.
Ранее РИА Новости сообщало, что "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость, эффективность и живучесть в ходе спецоперации на Украине за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты. По данным источника агентства, российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" выдерживает попадание ракеты американского комплекса "Джавелин".
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Вчера, 03:05Специальная военная операция на Украине
Очевидец рассказал, как ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонбассУкраинаУралвагонзавод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала