https://ria.ru/20230105/pvo-1843102441.html

ПВО за 2022 год сопроводила более двух тысяч самолетов-разведчиков

ПВО за 2022 год сопроводила более двух тысяч самолетов-разведчиков - РИА Новости, 05.01.2023

ПВО за 2022 год сопроводила более двух тысяч самолетов-разведчиков

Расчеты радиотехнических войск в ходе несения боевого дежурства по ПВО в 2022 году обнаружили и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов, в том числе РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T03:10

2023-01-05T03:10

2023-01-05T14:48

россия

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Расчеты радиотехнических войск в ходе несения боевого дежурства по ПВО в 2022 году обнаружили и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов, в том числе более двух тысяч самолетов-разведчиков и более десяти стратегических бомбардировщиков, сообщили в четверг в Минобороны России. В течение года дежурные силы приводились в готовность № 1 более четырех тысяч раз. На вооружении радиотехнических войск стоят современные и перспективные радиолокационные средства "Небо-М", "Подлет", "Каста-ВМ", "Наблюдатель-ФСРиКВП", "Обновление" и комплексы средств автоматизации "Фундамент-М".Их комплексное применение позволяет обнаруживать и сопровождать любые средства воздушно-космического нападения — от малоразмерных беспилотников до гиперзвуковых ракет в воздухе и космосе.

https://ria.ru/20221130/pvo-1835291581.html

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