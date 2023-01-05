https://ria.ru/20230105/pvo-1843102441.html
ПВО за 2022 год сопроводила более двух тысяч самолетов-разведчиков
ПВО за 2022 год сопроводила более двух тысяч самолетов-разведчиков - РИА Новости, 05.01.2023
ПВО за 2022 год сопроводила более двух тысяч самолетов-разведчиков
Расчеты радиотехнических войск в ходе несения боевого дежурства по ПВО в 2022 году обнаружили и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов, в том числе РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T03:10
2023-01-05T03:10
2023-01-05T14:48
россия
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Расчеты радиотехнических войск в ходе несения боевого дежурства по ПВО в 2022 году обнаружили и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов, в том числе более двух тысяч самолетов-разведчиков и более десяти стратегических бомбардировщиков, сообщили в четверг в Минобороны России. В течение года дежурные силы приводились в готовность № 1 более четырех тысяч раз. На вооружении радиотехнических войск стоят современные и перспективные радиолокационные средства "Небо-М", "Подлет", "Каста-ВМ", "Наблюдатель-ФСРиКВП", "Обновление" и комплексы средств автоматизации "Фундамент-М".Их комплексное применение позволяет обнаруживать и сопровождать любые средства воздушно-космического нападения — от малоразмерных беспилотников до гиперзвуковых ракет в воздухе и космосе.
https://ria.ru/20221130/pvo-1835291581.html
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россия
03:10 05.01.2023 (обновлено: 14:48 05.01.2023)
ПВО за 2022 год сопроводила более двух тысяч самолетов-разведчиков
Минобороны: ПВО России за 2022 год сопроводила самолеты-разведчики более двух тысяч раз
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Расчеты радиотехнических войск в ходе несения боевого дежурства по ПВО в 2022 году обнаружили и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов, в том числе более двух тысяч самолетов-разведчиков и более десяти стратегических бомбардировщиков, сообщили в четверг в Минобороны России.
"В ходе несения боевого дежурства по ПВО в 2022 году дежурными боевыми расчетами радиотехнических войск обнаружено и обеспечено сопровождение более двух миллионов воздушных объектов. Из них более 600 тысяч иностранных самолетов, более двух тысяч самолетов-разведчиков и более десяти боевых стратегических бомбардировщиков".
В течение года дежурные силы приводились в готовность № 1 более четырех тысяч раз.
На вооружении радиотехнических войск стоят современные и перспективные радиолокационные средства "Небо-М", "Подлет", "Каста-ВМ", "Наблюдатель-ФСРиКВП", "Обновление" и комплексы средств автоматизации "Фундамент-М".
Их комплексное применение позволяет обнаруживать и сопровождать любые средства воздушно-космического нападения — от малоразмерных беспилотников до гиперзвуковых ракет в воздухе и космосе.