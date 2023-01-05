https://ria.ru/20230105/pushkov-1843098223.html

Пушков высмеял заявление польского премьера о Бандере

Пушков высмеял заявление польского премьера о Бандере - РИА Новости, 05.01.2023

Пушков высмеял заявление польского премьера о Бандере

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на празднование Киевом дня рождения лидера украинских националистов... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T00:54

2023-01-05T00:54

2023-01-05T00:54

в мире

алексей пушков

матеуш моравецкий

польша

украина

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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на празднование Киевом дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.Первого января на Украине под патронатом официальных властей прошел ряд мероприятий по поводу дня рождения Бандеры. Моравецкий выразил по этому поводу возмущение, напомнив о Волынской резне и раскритиковав восхваление тех, кто ответственен за это преступление."Возмущение премьера Польши не стоит и ломаного гроша, поскольку не будет иметь никаких политических последствий", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, такие заявления делаются для проформы: "мол, Варшава отреагировала" и "возмутилась"."На деле же политическое значение такого возмущения - нулевое. В Киеве это знают, внимания не обращают и принимать польское возмущение в расчет не намерены", - констатировал сенатор.Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.Варшава считает Бандеру, в частности, идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резней, — тогда украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230103/bandera-1842949384.html

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в мире, алексей пушков, матеуш моравецкий, польша, украина