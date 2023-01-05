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В Петербурге загорелось производственное здание - РИА Новости, 05.01.2023
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В Петербурге загорелось производственное здание
В Петербурге загорелось производственное здание - РИА Новости, 05.01.2023
В Петербурге загорелось производственное здание
Обстановка производственного здания в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в четверг загорелась на площади 420 квадратных метров, пожар уже локализован, сообщило... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T11:36
2023-01-05T11:47
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Обстановка производственного здания в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в четверг загорелась на площади 420 квадратных метров, пожар уже локализован, сообщило городское управление МЧС РФ.Как информирует ведомство, сообщение о пожаре на Пулковском шоссе, 104 поступило в четверг в 9.15 мск."В… производственном здании размером 12 на 45 метров происходит горение обстановки на площади 420 квадратных метров. В 10.14 подан дополнительный номер 1БИС. В 11.06 отказ № 1БИС, локализация пожара", - говорится в сообщении.Сведения о пострадавших пока не поступали, отмечают в МЧС.К ликвидации пожара привлечены 7 единиц техники и 32 спасателя.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:36 05.01.2023 (обновлено: 11:47 05.01.2023)
 
В Петербурге загорелось производственное здание

В Петербурге загорелось производственное здание, пожар локализовали

© Фото : ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Тушение пожара в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Тушение пожара в Пушкинском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© Фото : ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Тушение пожара в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Обстановка производственного здания в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в четверг загорелась на площади 420 квадратных метров, пожар уже локализован, сообщило городское управление МЧС РФ.
Как информирует ведомство, сообщение о пожаре на Пулковском шоссе, 104 поступило в четверг в 9.15 мск.
"В… производственном здании размером 12 на 45 метров происходит горение обстановки на площади 420 квадратных метров. В 10.14 подан дополнительный номер 1БИС. В 11.06 отказ № 1БИС, локализация пожара", - говорится в сообщении.
Сведения о пострадавших пока не поступали, отмечают в МЧС.
К ликвидации пожара привлечены 7 единиц техники и 32 спасателя.
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