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В Донецке здание бассейна получило повреждения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 05.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/povrezhdeniya-1843123571.html
В Донецке здание бассейна получило повреждения при обстреле со стороны ВСУ
В Донецке здание бассейна получило повреждения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 05.01.2023
В Донецке здание бассейна получило повреждения при обстреле со стороны ВСУ
Здание плавательного бассейна повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T10:47
2023-01-05T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Здание плавательного бассейна повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "Сегодня утром в результате обстрела Петровского района в плавательном бассейне повреждено остекление окон. Подробности уточняются", - написал он в своем Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://radiosputnik.ria.ru/20230104/vasilevka-1843066617.html
донецк
петровский район
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, петровский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика
10:47 05.01.2023
 
В Донецке здание бассейна получило повреждения при обстреле со стороны ВСУ

Мэр Кулемзин: здание бассейна было повреждено при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ Донецка
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Здание плавательного бассейна повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"Сегодня утром в результате обстрела Петровского района в плавательном бассейне повреждено остекление окон. Подробности уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкПетровский районДонецкая Народная Республика
 
 
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