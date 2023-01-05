https://ria.ru/20230105/povrezhdeniya-1843123571.html

В Донецке здание бассейна получило повреждения при обстреле со стороны ВСУ

В Донецке здание бассейна получило повреждения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 05.01.2023

В Донецке здание бассейна получило повреждения при обстреле со стороны ВСУ

Здание плавательного бассейна повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T10:47

2023-01-05T10:47

2023-01-05T10:47

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Здание плавательного бассейна повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "Сегодня утром в результате обстрела Петровского района в плавательном бассейне повреждено остекление окон. Подробности уточняются", - написал он в своем Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://radiosputnik.ria.ru/20230104/vasilevka-1843066617.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, петровский район, донецкая народная республика