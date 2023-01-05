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В Донецке здание бассейна получило повреждения при обстреле со стороны ВСУ
В Донецке здание бассейна получило повреждения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 05.01.2023
В Донецке здание бассейна получило повреждения при обстреле со стороны ВСУ
Здание плавательного бассейна повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T10:47
2023-01-05T10:47
2023-01-05T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Здание плавательного бассейна повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "Сегодня утром в результате обстрела Петровского района в плавательном бассейне повреждено остекление окон. Подробности уточняются", - написал он в своем Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://radiosputnik.ria.ru/20230104/vasilevka-1843066617.html
донецк
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, петровский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика
В Донецке здание бассейна получило повреждения при обстреле со стороны ВСУ
Мэр Кулемзин: здание бассейна было повреждено при обстреле ВСУ Петровского района Донецка