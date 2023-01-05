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ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожили 40 украинских военных - РИА Новости, 05.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/poteri-1843145614.html
ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожили 40 украинских военных
ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожили 40 украинских военных - РИА Новости, 05.01.2023
ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожили 40 украинских военных
Российские войска уничтожили в районе Пречистовки в Донецкой Народной Республике более 40 украинских солдат и пять единиц техники, сообщило Министерство обороны РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T14:02
2023-01-05T15:12
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе Пречистовки в Донецкой Народной Республике более 40 украинских солдат и пять единиц техники, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районе населенного пункта Пречистовка уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", — говорится в заявлении. Кроме того, во время наступления на Донецком направлении российская армия уничтожила до 60 бойцов подразделений 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.Купянское и Красно-Лиманское направленияВ результате артиллерийских ударов российских военных по бригадам ВСУ в районах Кучеровки, Песчаного в Харьковской области и Стельмаховкм в ЛНР удалось ликвидировать до 30 украинских солдат, один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Помимо этого, на Красно-Лиманском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка ДНР.Уточняется, что за сутки противник потерял более 40 военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа.Николаевская областьВ районе Матросовки российская армия уничтожила артиллерийскую систему М777 американского производства."В районе населенного пункта Новоселовка Луганской Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-37", — уточнили в Минобороны.Отмечается, что всего за сутки российские системы ПВО сбили 21 украинский беспилотник, пять снарядов РСЗО HIMARS, четыре противорадиолокационные ракеты HARM в ЛНР и Херсонской области.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230105/sobaki-1835274687.html
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россия
донецкая народная республика
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Конашенков о потерях ВСУ на Южно-Донецком, Купянском и Красно-Лиманском направлениях
Конашенков о потерях ВСУ на Южно-Донецком, Купянском и Красно-Лиманском направлениях
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россия, донецкая народная республика, безопасность, в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
14:02 05.01.2023 (обновлено: 15:12 05.01.2023)
 
ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожили 40 украинских военных

Минобороны заявило о ликвидации ВС России более 40 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе Пречистовки в Донецкой Народной Республике более 40 украинских солдат и пять единиц техники, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.
"На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районе населенного пункта Пречистовка уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", — говорится в заявлении.
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Кроме того, во время наступления на Донецком направлении российская армия уничтожила до 60 бойцов подразделений 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Купянское и Красно-Лиманское направления

В результате артиллерийских ударов российских военных по бригадам ВСУ в районах Кучеровки, Песчаного в Харьковской области и Стельмаховкм в ЛНР удалось ликвидировать до 30 украинских солдат, один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Помимо этого, на Красно-Лиманском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка ДНР.
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Уточняется, что за сутки противник потерял более 40 военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа.

Николаевская область

В районе Матросовки российская армия уничтожила артиллерийскую систему М777 американского производства.
"В районе населенного пункта Новоселовка Луганской Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-37", — уточнили в Минобороны.
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Отмечается, что всего за сутки российские системы ПВО сбили 21 украинский беспилотник, пять снарядов РСЗО HIMARS, четыре противорадиолокационные ракеты HARM в ЛНР и Херсонской области.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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