14:02 05.01.2023 (обновлено: 15:12 05.01.2023)
ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожили 40 украинских военных
Минобороны заявило о ликвидации ВС России более 40 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе Пречистовки в Донецкой Народной Республике более 40 украинских солдат и пять единиц техники, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.
"На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районе населенного пункта Пречистовка уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", — говорится в заявлении.
Кроме того, во время наступления на Донецком направлении российская армия уничтожила до 60 бойцов подразделений 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.
Купянское и Красно-Лиманское направления
В результате артиллерийских ударов российских военных по бригадам ВСУ в районах Кучеровки, Песчаного в Харьковской области и Стельмаховкм в ЛНР удалось ликвидировать до 30 украинских солдат, один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Помимо этого, на Красно-Лиманском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка ДНР.
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Уточняется, что за сутки противник потерял более 40 военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа.
Николаевская область
В районе Матросовки российская армия уничтожила артиллерийскую систему М777 американского производства.
"В районе населенного пункта Новоселовка Луганской Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-37", — уточнили в Минобороны.
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Отмечается, что всего за сутки российские системы ПВО сбили 21 украинский беспилотник, пять снарядов РСЗО HIMARS, четыре противорадиолокационные ракеты HARM в ЛНР и Херсонской области.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.