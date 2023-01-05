https://ria.ru/20230105/postavki-1843127944.html

Норвегия передает Украине дополнительные артиллерийские снаряды

Норвегия передает Украине дополнительные артиллерийские снаряды - РИА Новости, 05.01.2023

Норвегия передает Украине дополнительные артиллерийские снаряды

Норвегия передает Украине еще 10 тысяч артиллерийских снарядов, сообщило министерство обороны королевства. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T11:29

2023-01-05T11:29

2023-01-05T11:29

специальная военная операция на украине

в мире

норвегия

украина

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МУРМАНСК, 5 янв - РИА Новости. Норвегия передает Украине еще 10 тысяч артиллерийских снарядов, сообщило министерство обороны королевства. "Артиллерийские снаряды могут использоваться в нескольких типах артиллерийского оружия, в том числе, M109, который Норвегия передала ранее", - говорится в сообщении. Как отметил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам, "Украине нужна международная поддержка в виде военной техники и обучения собственных сил". По словам министра обороны, Норвегия внесла значительный вклад в течение 2022 года и продолжит вносить в 2023 году.

https://ria.ru/20221219/postavki-1839841196.html

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в мире, норвегия, украина