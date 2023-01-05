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Норвегия передает Украине дополнительные артиллерийские снаряды
Норвегия передает Украине дополнительные артиллерийские снаряды - РИА Новости, 05.01.2023
Норвегия передает Украине дополнительные артиллерийские снаряды
Норвегия передает Украине еще 10 тысяч артиллерийских снарядов, сообщило министерство обороны королевства. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T11:29
2023-01-05T11:29
2023-01-05T11:29
специальная военная операция на украине
в мире
норвегия
украина
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МУРМАНСК, 5 янв - РИА Новости. Норвегия передает Украине еще 10 тысяч артиллерийских снарядов, сообщило министерство обороны королевства. "Артиллерийские снаряды могут использоваться в нескольких типах артиллерийского оружия, в том числе, M109, который Норвегия передала ранее", - говорится в сообщении. Как отметил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам, "Украине нужна международная поддержка в виде военной техники и обучения собственных сил". По словам министра обороны, Норвегия внесла значительный вклад в течение 2022 года и продолжит вносить в 2023 году.
https://ria.ru/20221219/postavki-1839841196.html
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в мире, норвегия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Норвегия, Украина
Норвегия передает Украине дополнительные артиллерийские снаряды
Минобороны Норвегии сообщило о передаче Украине дополнительных артиллерийских снарядов