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Венесуэльский оппозиционер Гуаидо покинул пост спикера парламента - РИА Новости, 05.01.2023
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Венесуэльский оппозиционер Гуаидо покинул пост спикера парламента
Венесуэльский оппозиционер Гуаидо покинул пост спикера парламента - РИА Новости, 05.01.2023
Венесуэльский оппозиционер Гуаидо покинул пост спикера парламента
Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо, временное правительство которого днями ранее ликвидировала национальная ассамблея (также оппозиционный орган), теперь... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T20:38
2023-01-05T20:38
в мире
хуан гуаидо
николас мадуро
венесуэла
сша
россия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 янв – РИА Новости. Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо, временное правительство которого днями ранее ликвидировала национальная ассамблея (также оппозиционный орган), теперь покинул и пост спикера парламента, следует из сообщения депутатов. Оппозиционная ассамблея существует параллельно с конституционной национальной ассамблеей Венесуэлы. Таким образом Гуаидо остается незаконно провозглашенным главой государства без правительства и без управления парламентом. Оппозиция Венесуэлы 30 декабря в пятницу на повторном слушании окончательно проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Хуана Гуаидо, в 2019 году незаконно провозгласившего себя главой государства. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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в мире, хуан гуаидо, николас мадуро, венесуэла, сша, россия
В мире, Хуан Гуаидо, Николас Мадуро, Венесуэла, США, Россия
20:38 05.01.2023
 
Венесуэльский оппозиционер Гуаидо покинул пост спикера парламента

Венесуэльский оппозиционер Гуаидо покинул пост спикера Национальной ассамблеи

© РИА Новости / Каролина КабралЛидер оппозиции Хуан Гуаидо
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 янв – РИА Новости. Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо, временное правительство которого днями ранее ликвидировала национальная ассамблея (также оппозиционный орган), теперь покинул и пост спикера парламента, следует из сообщения депутатов.
"Депутат Динора Фигареа назначена президентом Национальной ассамблеи на период 2023-2024 годов", - говорится в сообщении по итогам голосования.
Оппозиционная ассамблея существует параллельно с конституционной национальной ассамблеей Венесуэлы.
Таким образом Гуаидо остается незаконно провозглашенным главой государства без правительства и без управления парламентом.
Оппозиция Венесуэлы 30 декабря в пятницу на повторном слушании окончательно проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Хуана Гуаидо, в 2019 году незаконно провозгласившего себя главой государства. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 13:56
Путин поздравил лидера Венесуэлы с праздниками
 
В миреХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаСШАРоссия
 
 
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