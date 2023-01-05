https://ria.ru/20230105/post-1843193751.html

Венесуэльский оппозиционер Гуаидо покинул пост спикера парламента

Венесуэльский оппозиционер Гуаидо покинул пост спикера парламента - РИА Новости, 05.01.2023

Венесуэльский оппозиционер Гуаидо покинул пост спикера парламента

Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо, временное правительство которого днями ранее ликвидировала национальная ассамблея (также оппозиционный орган), теперь... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T20:38

2023-01-05T20:38

2023-01-05T20:38

в мире

хуан гуаидо

николас мадуро

венесуэла

сша

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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 янв – РИА Новости. Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо, временное правительство которого днями ранее ликвидировала национальная ассамблея (также оппозиционный орган), теперь покинул и пост спикера парламента, следует из сообщения депутатов. Оппозиционная ассамблея существует параллельно с конституционной национальной ассамблеей Венесуэлы. Таким образом Гуаидо остается незаконно провозглашенным главой государства без правительства и без управления парламентом. Оппозиция Венесуэлы 30 декабря в пятницу на повторном слушании окончательно проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Хуана Гуаидо, в 2019 году незаконно провозгласившего себя главой государства. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

https://ria.ru/20221230/pozdravlenie-1842463400.html

венесуэла

сша

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в мире, хуан гуаидо, николас мадуро, венесуэла, сша, россия