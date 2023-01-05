Венесуэльский оппозиционер Гуаидо покинул пост спикера парламента
Венесуэльский оппозиционер Гуаидо покинул пост спикера Национальной ассамблеи
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 янв – РИА Новости. Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо, временное правительство которого днями ранее ликвидировала национальная ассамблея (также оппозиционный орган), теперь покинул и пост спикера парламента, следует из сообщения депутатов.
"Депутат Динора Фигареа назначена президентом Национальной ассамблеи на период 2023-2024 годов", - говорится в сообщении по итогам голосования.
Оппозиционная ассамблея существует параллельно с конституционной национальной ассамблеей Венесуэлы.
Таким образом Гуаидо остается незаконно провозглашенным главой государства без правительства и без управления парламентом.
Оппозиция Венесуэлы 30 декабря в пятницу на повторном слушании окончательно проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Хуана Гуаидо, в 2019 году незаконно провозгласившего себя главой государства. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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