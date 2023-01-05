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Нетаньяху может стать посредником между Россией и Украиной, заявили в Киеве

Нетаньяху может стать посредником между Россией и Украиной, заявили в Киеве - РИА Новости, 05.01.2023

Нетаньяху может стать посредником между Россией и Украиной, заявили в Киеве

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что новый премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может стать эффективным посредником между Россией... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T23:37

2023-01-05T23:37

2023-01-05T23:37

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

михаил подоляк

биньямин нетаньяху

киев

россия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что новый премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может стать эффективным посредником между Россией и Украиной. "У меня нет сомнений в том, что Нетаньяху может быть эффективным посредником, поскольку он точно понимает, что такое современные войны и в чем суть посредничества в этих условиях", - отметил Подоляк телеканалу i24news. Он считает, что Израиль может оказать сторонам посреднические услуги, когда придет время для переговоров. Однако, по его мнению, переговоры "с участием посредников" могут быть начаты после прекращения огня и "вывода российских войск". Советник главы офиса Зеленского прокомментировал слова главы МИД Израиля Эли Коэна, что новый кабмин страны будет меньше говорить открыто об Украине. Как считает Подоляк, в этой ситуации главное - чтобы Израиль занял "правильную сторону". В Израиле в конце декабря 2022 года было приведено к присяге перед парламентом правительство во главе с Нетаньяху. Он уже занимал пост премьера Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230103/izrail-1842924050.html

https://ria.ru/20230102/izrail-1842854436.html

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в мире, владимир зеленский, михаил подоляк, биньямин нетаньяху, киев, россия, украина