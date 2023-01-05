https://ria.ru/20230105/posol-1843112762.html

Посол: Индонезия ищет решения проблем с логистикой для экспорта в Россию

Посол: Индонезия ищет решения проблем с логистикой для экспорта в Россию - РИА Новости, 05.01.2023

Посол: Индонезия ищет решения проблем с логистикой для экспорта в Россию

Индонезия ищет решения проблем с логистикой, чтобы экспортировать шины, резину, кофе и чай в Россию, заявил РИА Новости посол страны в РФ Хосе Антонио Морато... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T08:42

2023-01-05T08:42

2023-01-05T08:42

россия

индонезия

экономика

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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Индонезия ищет решения проблем с логистикой, чтобы экспортировать шины, резину, кофе и чай в Россию, заявил РИА Новости посол страны в РФ Хосе Антонио Морато Таварес."Мы уже экспортировали шины в Россию. Сейчас логистика затруднена, но я думаю, что мы найдем способ (продолжить экспорт)", – сказал он."Мы также могли бы экспортировать кофе, чай, пальмовое масло, резину, какао, кокосовую копру (высушенная мякоть кокоса – ред)", – добавил посол.

https://ria.ru/20230105/mir-1843106906.html

россия

индонезия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, индонезия, экономика