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Посол: Индонезия ищет решения проблем с логистикой для экспорта в Россию - РИА Новости, 05.01.2023
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Посол: Индонезия ищет решения проблем с логистикой для экспорта в Россию
Посол: Индонезия ищет решения проблем с логистикой для экспорта в Россию - РИА Новости, 05.01.2023
Посол: Индонезия ищет решения проблем с логистикой для экспорта в Россию
Индонезия ищет решения проблем с логистикой, чтобы экспортировать шины, резину, кофе и чай в Россию, заявил РИА Новости посол страны в РФ Хосе Антонио Морато... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T08:42
2023-01-05T08:42
россия
индонезия
экономика
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Индонезия ищет решения проблем с логистикой, чтобы экспортировать шины, резину, кофе и чай в Россию, заявил РИА Новости посол страны в РФ Хосе Антонио Морато Таварес."Мы уже экспортировали шины в Россию. Сейчас логистика затруднена, но я думаю, что мы найдем способ (продолжить экспорт)", – сказал он."Мы также могли бы экспортировать кофе, чай, пальмовое масло, резину, какао, кокосовую копру (высушенная мякоть кокоса – ред)", – добавил посол.
https://ria.ru/20230105/mir-1843106906.html
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россия, индонезия, экономика
Россия, Индонезия, Экономика
08:42 05.01.2023
 
Посол: Индонезия ищет решения проблем с логистикой для экспорта в Россию

Посол: Индонезия ищет решения проблем с логистикой, чтобы экспортировать товары в Россию

© Фото : Посольство Республики Индонезия в Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезии в Российской Федерации Хосе Таварес
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезии в Российской Федерации Хосе Таварес - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© Фото : Посольство Республики Индонезия в Российской Федерации
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезии в Российской Федерации Хосе Таварес. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Индонезия ищет решения проблем с логистикой, чтобы экспортировать шины, резину, кофе и чай в Россию, заявил РИА Новости посол страны в РФ Хосе Антонио Морато Таварес.
"Мы уже экспортировали шины в Россию. Сейчас логистика затруднена, но я думаю, что мы найдем способ (продолжить экспорт)", – сказал он.
"Мы также могли бы экспортировать кофе, чай, пальмовое масло, резину, какао, кокосовую копру (высушенная мякоть кокоса – ред)", – добавил посол.
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