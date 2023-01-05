https://ria.ru/20230105/posobie-1843155569.html

Соцфонд принял свыше полумиллиона заявлений на единое пособие

Соцфонд принял свыше полумиллиона заявлений на единое пособие - РИА Новости, 05.01.2023

Соцфонд принял свыше полумиллиона заявлений на единое пособие

Социальный фонд принял свыше полумиллиона заявлений на единое пособие для беременных и семей с детьми до 17 лет, сообщили журналистам в пресс-службе фонда. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T15:10

2023-01-05T15:10

2023-01-05T15:10

общество

россия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Социальный фонд принял свыше полумиллиона заявлений на единое пособие для беременных и семей с детьми до 17 лет, сообщили журналистам в пресс-службе фонда. "532 тысячи заявлений подано на единое пособие - новую меру поддержки для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Оформление выплаты открылось 28 декабря на портале "Госуслуг" для семей из всех регионов России, включая четыре новых субъекта", - говорится в сообщении. В Фонде уточнили, что приняли заявления об оформлении единого пособия почти на миллион детей до 17 лет и 32 тысячи заявлений о едином пособии для беременных женщин. Работу по рассмотрению заявлений отделения Соцфонда начали 3 января, а 4 января Фонд также принимал личные обращения родителей за пособием. На сегодняшний день выплаты уже назначены более чем для 5 тысяч семей.

https://ria.ru/20230101/yanvar-1841413118.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия