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Соцфонд принял свыше полумиллиона заявлений на единое пособие - РИА Новости, 05.01.2023
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Соцфонд принял свыше полумиллиона заявлений на единое пособие
Соцфонд принял свыше полумиллиона заявлений на единое пособие - РИА Новости, 05.01.2023
Соцфонд принял свыше полумиллиона заявлений на единое пособие
Социальный фонд принял свыше полумиллиона заявлений на единое пособие для беременных и семей с детьми до 17 лет, сообщили журналистам в пресс-службе фонда. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T15:10
2023-01-05T15:10
общество
россия
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Социальный фонд принял свыше полумиллиона заявлений на единое пособие для беременных и семей с детьми до 17 лет, сообщили журналистам в пресс-службе фонда. "532 тысячи заявлений подано на единое пособие - новую меру поддержки для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Оформление выплаты открылось 28 декабря на портале "Госуслуг" для семей из всех регионов России, включая четыре новых субъекта", - говорится в сообщении. В Фонде уточнили, что приняли заявления об оформлении единого пособия почти на миллион детей до 17 лет и 32 тысячи заявлений о едином пособии для беременных женщин. Работу по рассмотрению заявлений отделения Соцфонда начали 3 января, а 4 января Фонд также принимал личные обращения родителей за пособием. На сегодняшний день выплаты уже назначены более чем для 5 тысяч семей.
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общество, россия
Общество, Россия
15:10 05.01.2023
 
Соцфонд принял свыше полумиллиона заявлений на единое пособие

Соцфонд с 28 декабря принял 532 тысячи заявлений на единое пособие для семей с детьми

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Социальный фонд принял свыше полумиллиона заявлений на единое пособие для беременных и семей с детьми до 17 лет, сообщили журналистам в пресс-службе фонда.
"532 тысячи заявлений подано на единое пособие - новую меру поддержки для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Оформление выплаты открылось 28 декабря на портале "Госуслуг" для семей из всех регионов России, включая четыре новых субъекта", - говорится в сообщении.
В Фонде уточнили, что приняли заявления об оформлении единого пособия почти на миллион детей до 17 лет и 32 тысячи заявлений о едином пособии для беременных женщин. Работу по рассмотрению заявлений отделения Соцфонда начали 3 января, а 4 января Фонд также принимал личные обращения родителей за пособием. На сегодняшний день выплаты уже назначены более чем для 5 тысяч семей.
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