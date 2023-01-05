https://ria.ru/20230105/pomosch-1843198810.html
США включат 50 БМП Bradley в пакет военной помощи Киеву, пишут СМИ
США включат 50 БМП Bradley в пакет военной помощи Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2023
США включат 50 БМП Bradley в пакет военной помощи Киеву, пишут СМИ
США включат около 50 БМП Bradley в новый пакет военной помощи Украине, который обнародуют 6 января. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T21:35
2023-01-05T21:35
2023-01-05T21:37
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
сша
нато
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. США включат около 50 БМП Bradley в новый пакет военной помощи Украине, который обнародуют 6 января. "США собираются включить около 50 БМП Bradley в пакет военной помощи Украине, который будет анонсирован в пятницу", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на двух американских чиновников. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html
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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, США, НАТО
21:35 05.01.2023 (обновлено: 21:37 05.01.2023)
США включат 50 БМП Bradley в пакет военной помощи Киеву, пишут СМИ
Reuters: США включат 50 БМП Bradley в пакет военной помощи Киеву