https://ria.ru/20230105/polsha-1843168047.html
СМИ: поляков ждет резкий скачок цен
СМИ: поляков ждет резкий скачок цен - РИА Новости, 05.01.2023
СМИ: поляков ждет резкий скачок цен
Жителей Польши ожидает резкий скачок цен на продукты питания, пишет Interia. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T16:37
2023-01-05T16:37
2023-01-05T16:47
экономика
владимир путин
цены на нефть
россия
польша
украина
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Жителей Польши ожидает резкий скачок цен на продукты питания, пишет Interia.По информации издания, сильное подорожание связано с повышением стоимости тарифов на электроэнергию.Согласно данным Главного статистического управления, на которые ссылается Interia, в 2022 году средний рост цен на продукты питания составил от 22,3 до 25,8 процента.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электричество, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230103/energetika-1842877654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, цены на нефть, россия, польша, украина
Экономика, Владимир Путин, Цены на нефть, Россия, Польша, Украина
16:37 05.01.2023 (обновлено: 16:47 05.01.2023)
СМИ: поляков ждет резкий скачок цен
Interia: поляки столкнутся с резким скачком цен на продукты питания
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Жителей Польши ожидает резкий скачок цен на продукты питания, пишет Interia
.
По информации издания, сильное подорожание связано с повышением стоимости тарифов на электроэнергию.
"Серьезно вырастут цены на спиртные напитки, мясо, молочные продукты и овощи", — говорится в публикации.
Согласно данным Главного статистического управления, на которые ссылается Interia, в 2022 году средний рост цен на продукты питания составил от 22,3 до 25,8 процента.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электричество, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.