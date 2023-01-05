https://ria.ru/20230105/polsha-1843168047.html

СМИ: поляков ждет резкий скачок цен

СМИ: поляков ждет резкий скачок цен - РИА Новости, 05.01.2023

СМИ: поляков ждет резкий скачок цен

Жителей Польши ожидает резкий скачок цен на продукты питания, пишет Interia. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T16:37

2023-01-05T16:37

2023-01-05T16:47

экономика

владимир путин

цены на нефть

россия

польша

украина

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Жителей Польши ожидает резкий скачок цен на продукты питания, пишет Interia.По информации издания, сильное подорожание связано с повышением стоимости тарифов на электроэнергию.Согласно данным Главного статистического управления, на которые ссылается Interia, в 2022 году средний рост цен на продукты питания составил от 22,3 до 25,8 процента.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электричество, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230103/energetika-1842877654.html

россия

польша

украина

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2023

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, владимир путин, цены на нефть, россия, польша, украина