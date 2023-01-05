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СМИ сообщили о массовом закрытии небольших магазинов в Польше - РИА Новости, 05.01.2023
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СМИ сообщили о массовом закрытии небольших магазинов в Польше
СМИ сообщили о массовом закрытии небольших магазинов в Польше - РИА Новости, 05.01.2023
СМИ сообщили о массовом закрытии небольших магазинов в Польше
В Польше мелкие магазины массово закрываются из-за высоких затрат, инфляции и конкуренции крупных торговых сетей, сообщает издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T12:33
2023-01-05T12:33
экономика
польша
санкции
санкции в отношении россии
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ВАРШАВА, 5 янв - РИА Новости. В Польше мелкие магазины массово закрываются из-за высоких затрат, инфляции и конкуренции крупных торговых сетей, сообщает издание Rzeczpospolita. "Уничтожение малых магазинов в Польше. Быстрее всего ликвидируются продуктовые. Мало того, что в 2022 году их ликвидировано четыре тысячи, также еще почти 10 тысяч приостановили работу", - говорится в сообщении. По данным издания, закрывающиеся малые магазины "ощущают скачкообразный рост затрат, высокую инфляцию, конкуренцию интернета, а также крупных сетей". "За год с польского рынка пропало около четырех тысяч магазинов. В ближайшие месяцы может быть еще хуже", - говорит представитель социологической лаборатории Dun &amp; Bradstreet Томаш Стажик. "Ситуация с каждым месяцем все сложнее. После падения спроса, вызванного пандемией и локдаунами, сейчас наблюдается рекордно высокая инфляция. Еще большее значение имеют очень быстрорастущие расходы на содержание стационарных пунктов, где часто повышение цен на энергоносители и газ достигает нескольких сотен процентов. Кроме того, растут цены на продукцию, что не позволяет увеличить продажи", - пояснила заведующая кафедрой маркетинга Академии Леона Козьминьского Йоланта Ткачик. По ее данным, продавцы косметики и электроники сильнее других ощущают конкуренцию интернет-продавцов. "Обычные магазины также должны конкурировать за клиентов хотя бы с интернет-магазинами, что особенно сильно видно в случае продавцов косметики, электроники или одежды и обуви. В результате даже крупнейшие торговые компании в этих секторах запускают все меньше и меньше торговых точек", - сказала специалист.
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экономика, польша, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Польша, Санкции, Санкции в отношении России
12:33 05.01.2023
 
СМИ сообщили о массовом закрытии небольших магазинов в Польше

Rzeczpospolita: мелкие магазины в Польше массово закрываются из-за инфляции и конкуренции

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкДворцовая площадь в Варшаве
Дворцовая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Дворцовая площадь в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 янв - РИА Новости. В Польше мелкие магазины массово закрываются из-за высоких затрат, инфляции и конкуренции крупных торговых сетей, сообщает издание Rzeczpospolita.
"Уничтожение малых магазинов в Польше. Быстрее всего ликвидируются продуктовые. Мало того, что в 2022 году их ликвидировано четыре тысячи, также еще почти 10 тысяч приостановили работу", - говорится в сообщении.
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По данным издания, закрывающиеся малые магазины "ощущают скачкообразный рост затрат, высокую инфляцию, конкуренцию интернета, а также крупных сетей".
"За год с польского рынка пропало около четырех тысяч магазинов. В ближайшие месяцы может быть еще хуже", - говорит представитель социологической лаборатории Dun & Bradstreet Томаш Стажик.
"Ситуация с каждым месяцем все сложнее. После падения спроса, вызванного пандемией и локдаунами, сейчас наблюдается рекордно высокая инфляция. Еще большее значение имеют очень быстрорастущие расходы на содержание стационарных пунктов, где часто повышение цен на энергоносители и газ достигает нескольких сотен процентов. Кроме того, растут цены на продукцию, что не позволяет увеличить продажи", - пояснила заведующая кафедрой маркетинга Академии Леона Козьминьского Йоланта Ткачик.
По ее данным, продавцы косметики и электроники сильнее других ощущают конкуренцию интернет-продавцов. "Обычные магазины также должны конкурировать за клиентов хотя бы с интернет-магазинами, что особенно сильно видно в случае продавцов косметики, электроники или одежды и обуви. В результате даже крупнейшие торговые компании в этих секторах запускают все меньше и меньше торговых точек", - сказала специалист.
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