https://ria.ru/20230105/polsha-1843136227.html

СМИ сообщили о массовом закрытии небольших магазинов в Польше

СМИ сообщили о массовом закрытии небольших магазинов в Польше - РИА Новости, 05.01.2023

СМИ сообщили о массовом закрытии небольших магазинов в Польше

В Польше мелкие магазины массово закрываются из-за высоких затрат, инфляции и конкуренции крупных торговых сетей, сообщает издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T12:33

2023-01-05T12:33

2023-01-05T12:33

экономика

польша

санкции

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 5 янв - РИА Новости. В Польше мелкие магазины массово закрываются из-за высоких затрат, инфляции и конкуренции крупных торговых сетей, сообщает издание Rzeczpospolita. "Уничтожение малых магазинов в Польше. Быстрее всего ликвидируются продуктовые. Мало того, что в 2022 году их ликвидировано четыре тысячи, также еще почти 10 тысяч приостановили работу", - говорится в сообщении. По данным издания, закрывающиеся малые магазины "ощущают скачкообразный рост затрат, высокую инфляцию, конкуренцию интернета, а также крупных сетей". "За год с польского рынка пропало около четырех тысяч магазинов. В ближайшие месяцы может быть еще хуже", - говорит представитель социологической лаборатории Dun & Bradstreet Томаш Стажик. "Ситуация с каждым месяцем все сложнее. После падения спроса, вызванного пандемией и локдаунами, сейчас наблюдается рекордно высокая инфляция. Еще большее значение имеют очень быстрорастущие расходы на содержание стационарных пунктов, где часто повышение цен на энергоносители и газ достигает нескольких сотен процентов. Кроме того, растут цены на продукцию, что не позволяет увеличить продажи", - пояснила заведующая кафедрой маркетинга Академии Леона Козьминьского Йоланта Ткачик. По ее данным, продавцы косметики и электроники сильнее других ощущают конкуренцию интернет-продавцов. "Обычные магазины также должны конкурировать за клиентов хотя бы с интернет-магазинами, что особенно сильно видно в случае продавцов косметики, электроники или одежды и обуви. В результате даже крупнейшие торговые компании в этих секторах запускают все меньше и меньше торговых точек", - сказала специалист.

https://ria.ru/20221025/dieta-1826421172.html

https://ria.ru/20220913/tseny-1816377106.html

польша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, польша, санкции, санкции в отношении россии