https://ria.ru/20230105/polsha-1843136227.html
СМИ сообщили о массовом закрытии небольших магазинов в Польше
СМИ сообщили о массовом закрытии небольших магазинов в Польше - РИА Новости, 05.01.2023
СМИ сообщили о массовом закрытии небольших магазинов в Польше
В Польше мелкие магазины массово закрываются из-за высоких затрат, инфляции и конкуренции крупных торговых сетей, сообщает издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T12:33
2023-01-05T12:33
2023-01-05T12:33
экономика
польша
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155976/96/1559769671_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_90f3beefdaf86719ef48cffcfea5acb6.jpg
ВАРШАВА, 5 янв - РИА Новости. В Польше мелкие магазины массово закрываются из-за высоких затрат, инфляции и конкуренции крупных торговых сетей, сообщает издание Rzeczpospolita. "Уничтожение малых магазинов в Польше. Быстрее всего ликвидируются продуктовые. Мало того, что в 2022 году их ликвидировано четыре тысячи, также еще почти 10 тысяч приостановили работу", - говорится в сообщении. По данным издания, закрывающиеся малые магазины "ощущают скачкообразный рост затрат, высокую инфляцию, конкуренцию интернета, а также крупных сетей". "За год с польского рынка пропало около четырех тысяч магазинов. В ближайшие месяцы может быть еще хуже", - говорит представитель социологической лаборатории Dun & Bradstreet Томаш Стажик. "Ситуация с каждым месяцем все сложнее. После падения спроса, вызванного пандемией и локдаунами, сейчас наблюдается рекордно высокая инфляция. Еще большее значение имеют очень быстрорастущие расходы на содержание стационарных пунктов, где часто повышение цен на энергоносители и газ достигает нескольких сотен процентов. Кроме того, растут цены на продукцию, что не позволяет увеличить продажи", - пояснила заведующая кафедрой маркетинга Академии Леона Козьминьского Йоланта Ткачик. По ее данным, продавцы косметики и электроники сильнее других ощущают конкуренцию интернет-продавцов. "Обычные магазины также должны конкурировать за клиентов хотя бы с интернет-магазинами, что особенно сильно видно в случае продавцов косметики, электроники или одежды и обуви. В результате даже крупнейшие торговые компании в этих секторах запускают все меньше и меньше торговых точек", - сказала специалист.
https://ria.ru/20221025/dieta-1826421172.html
https://ria.ru/20220913/tseny-1816377106.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155976/96/1559769671_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_a31f632cf30032e71cfe7ec7b5d802f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, польша, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Польша, Санкции, Санкции в отношении России
СМИ сообщили о массовом закрытии небольших магазинов в Польше
Rzeczpospolita: мелкие магазины в Польше массово закрываются из-за инфляции и конкуренции
ВАРШАВА, 5 янв - РИА Новости.
В Польше мелкие магазины массово закрываются из-за высоких затрат, инфляции и конкуренции крупных торговых сетей, сообщает издание Rzeczpospolita
.
"Уничтожение малых магазинов в Польше. Быстрее всего ликвидируются продуктовые. Мало того, что в 2022 году их ликвидировано четыре тысячи, также еще почти 10 тысяч приостановили работу", - говорится в сообщении.
По данным издания, закрывающиеся малые магазины "ощущают скачкообразный рост затрат, высокую инфляцию, конкуренцию интернета, а также крупных сетей".
"За год с польского рынка пропало около четырех тысяч магазинов. В ближайшие месяцы может быть еще хуже", - говорит представитель социологической лаборатории Dun & Bradstreet Томаш Стажик.
"Ситуация с каждым месяцем все сложнее. После падения спроса, вызванного пандемией и локдаунами, сейчас наблюдается рекордно высокая инфляция. Еще большее значение имеют очень быстрорастущие расходы на содержание стационарных пунктов, где часто повышение цен на энергоносители и газ достигает нескольких сотен процентов. Кроме того, растут цены на продукцию, что не позволяет увеличить продажи", - пояснила заведующая кафедрой маркетинга Академии Леона Козьминьского Йоланта Ткачик.
По ее данным, продавцы косметики и электроники сильнее других ощущают конкуренцию интернет-продавцов. "Обычные магазины также должны конкурировать за клиентов хотя бы с интернет-магазинами, что особенно сильно видно в случае продавцов косметики, электроники или одежды и обуви. В результате даже крупнейшие торговые компании в этих секторах запускают все меньше и меньше торговых точек", - сказала специалист.