https://ria.ru/20230105/pokhischenie-1843171939.html

В Дагестане задержали бандитов, похитивших местного жителя ради выкупа

В Дагестане задержали бандитов, похитивших местного жителя ради выкупа - РИА Новости, 05.01.2023

В Дагестане задержали бандитов, похитивших местного жителя ради выкупа

Шесть членов бандгруппы, похитивших человека и вымогавших деньги, задержаны в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T17:14

2023-01-05T17:14

2023-01-05T17:14

происшествия

республика дагестан

мвд по республике дагестан

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МАХАЧКАЛА, 5 янв - РИА Новости. Шесть членов бандгруппы, похитивших человека и вымогавших деньги, задержаны в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД. "Целью злоумышленников стал 40-летний местный предприниматель. В обмен на свободу похитители намеревались получить 20 миллионов рублей. Спецоперация была развернута под бой курантов, поскольку похищение состоялось в 20 часов 31 декабря. Задержано 6 злоумышленников, подозреваемых в похищении человека с целью выкупа в особо крупном размере", - говорится в сообщении. По информации ведомства, собранный полицейскими материал передан в СУ СК России по Дагестану. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (Похищение человека, совершенное организованной группой) и статье 163 УК РФ (Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере).

https://ria.ru/20221227/pokhischenie-1841598259.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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