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В Дагестане задержали бандитов, похитивших местного жителя ради выкупа - РИА Новости, 05.01.2023
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В Дагестане задержали бандитов, похитивших местного жителя ради выкупа
В Дагестане задержали бандитов, похитивших местного жителя ради выкупа - РИА Новости, 05.01.2023
В Дагестане задержали бандитов, похитивших местного жителя ради выкупа
Шесть членов бандгруппы, похитивших человека и вымогавших деньги, задержаны в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T17:14
2023-01-05T17:14
происшествия
республика дагестан
мвд по республике дагестан
су ск по республике дагестан
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МАХАЧКАЛА, 5 янв - РИА Новости. Шесть членов бандгруппы, похитивших человека и вымогавших деньги, задержаны в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД. "Целью злоумышленников стал 40-летний местный предприниматель. В обмен на свободу похитители намеревались получить 20 миллионов рублей. Спецоперация была развернута под бой курантов, поскольку похищение состоялось в 20 часов 31 декабря. Задержано 6 злоумышленников, подозреваемых в похищении человека с целью выкупа в особо крупном размере", - говорится в сообщении. По информации ведомства, собранный полицейскими материал передан в СУ СК России по Дагестану. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (Похищение человека, совершенное организованной группой) и статье 163 УК РФ (Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере).
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происшествия, республика дагестан, мвд по республике дагестан, су ск по республике дагестан
Происшествия, Республика Дагестан, МВД по Республике Дагестан, СУ СК по республике Дагестан
17:14 05.01.2023
 
В Дагестане задержали бандитов, похитивших местного жителя ради выкупа

Шесть членов бандгруппы, похитивших предпринимателя ради выкупа, задержали в Дагестане

© НАК РФАвтомобиль полиции Дагестана
Автомобиль полиции Дагестана
© НАК РФ
Автомобиль полиции Дагестана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 5 янв - РИА Новости. Шесть членов бандгруппы, похитивших человека и вымогавших деньги, задержаны в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД.
"Целью злоумышленников стал 40-летний местный предприниматель. В обмен на свободу похитители намеревались получить 20 миллионов рублей. Спецоперация была развернута под бой курантов, поскольку похищение состоялось в 20 часов 31 декабря. Задержано 6 злоумышленников, подозреваемых в похищении человека с целью выкупа в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, собранный полицейскими материал передан в СУ СК России по Дагестану.
Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (Похищение человека, совершенное организованной группой) и статье 163 УК РФ (Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере).
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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ПроисшествияРеспублика ДагестанМВД по Республике ДагестанСУ СК по республике Дагестан
 
 
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