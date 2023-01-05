https://ria.ru/20230105/pokhischenie-1843171939.html
В Дагестане задержали бандитов, похитивших местного жителя ради выкупа
В Дагестане задержали бандитов, похитивших местного жителя ради выкупа - РИА Новости, 05.01.2023
В Дагестане задержали бандитов, похитивших местного жителя ради выкупа
Шесть членов бандгруппы, похитивших человека и вымогавших деньги, задержаны в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T17:14
2023-01-05T17:14
2023-01-05T17:14
происшествия
республика дагестан
мвд по республике дагестан
су ск по республике дагестан
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МАХАЧКАЛА, 5 янв - РИА Новости. Шесть членов бандгруппы, похитивших человека и вымогавших деньги, задержаны в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД. "Целью злоумышленников стал 40-летний местный предприниматель. В обмен на свободу похитители намеревались получить 20 миллионов рублей. Спецоперация была развернута под бой курантов, поскольку похищение состоялось в 20 часов 31 декабря. Задержано 6 злоумышленников, подозреваемых в похищении человека с целью выкупа в особо крупном размере", - говорится в сообщении. По информации ведомства, собранный полицейскими материал передан в СУ СК России по Дагестану. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (Похищение человека, совершенное организованной группой) и статье 163 УК РФ (Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере).
https://ria.ru/20221227/pokhischenie-1841598259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика дагестан, мвд по республике дагестан, су ск по республике дагестан
Происшествия, Республика Дагестан, МВД по Республике Дагестан, СУ СК по республике Дагестан
В Дагестане задержали бандитов, похитивших местного жителя ради выкупа
Шесть членов бандгруппы, похитивших предпринимателя ради выкупа, задержали в Дагестане