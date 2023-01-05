https://ria.ru/20230105/pogoda-1843176571.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 05.01.2023

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Морозы продержатся в столичном регионе до середины первой рабочей недели, но к климатической норме температурный фон вернется только к следующим выходным,... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T17:50

2023-01-05T17:50

2023-01-05T17:50

общество

евгений тишковец

новый год

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Морозы продержатся в столичном регионе до середины первой рабочей недели, но к климатической норме температурный фон вернется только к следующим выходным, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "К середине первой рабочей недели показания термометров ночью повысятся до минус 13 - минус 18, днем до минус 8 - минус 13, но в свое климатическое русло температурный фон вернется только к следующим выходным", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20221229/pogoda-1842291832.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, евгений тишковец, новый год