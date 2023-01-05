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Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 05.01.2023
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Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 05.01.2023
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Морозы продержатся в столичном регионе до середины первой рабочей недели, но к климатической норме температурный фон вернется только к следующим выходным,... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T17:50
2023-01-05T17:50
общество
евгений тишковец
новый год
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Морозы продержатся в столичном регионе до середины первой рабочей недели, но к климатической норме температурный фон вернется только к следующим выходным, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "К середине первой рабочей недели показания термометров ночью повысятся до минус 13 - минус 18, днем до минус 8 - минус 13, но в свое климатическое русло температурный фон вернется только к следующим выходным", - рассказал Тишковец.
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общество, евгений тишковец, новый год
Общество, Евгений Тишковец, Новый год
17:50 05.01.2023
 
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Синоптик Тишковец: температура в Москве вернется к норме к следующим выходным

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Морозы продержатся в столичном регионе до середины первой рабочей недели, но к климатической норме температурный фон вернется только к следующим выходным, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"К середине первой рабочей недели показания термометров ночью повысятся до минус 13 - минус 18, днем до минус 8 - минус 13, но в свое климатическое русло температурный фон вернется только к следующим выходным", - рассказал Тишковец.
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