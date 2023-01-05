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При пожаре в производственном здании в Петербурге погибли два человека
При пожаре в производственном здании в Петербурге погибли два человека - РИА Новости, 05.01.2023
При пожаре в производственном здании в Петербурге погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в производственном здании в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где загорелась обстановка на площади 420 квадратных метров,... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T12:28
2023-01-05T12:28
2023-01-05T13:01
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в производственном здании в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где загорелась обстановка на площади 420 квадратных метров, сообщило городское управление МЧС РФ.Как информировало ранее МЧС, сообщение о пожаре на Пулковском шоссе, 104 поступило в 9.15 мск. В производственном здании размером 12 на 45 метров загорелась обстановка на площади 420 квадратных метров. Пожар локализовали в 11.06 мск."На месте пожара погибли два человека", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара было привлечено 7 единиц техники и 32 спасателя.
https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:28 05.01.2023 (обновлено: 13:01 05.01.2023)
При пожаре в производственном здании в Петербурге погибли два человека
Два человека погибли при уже локализованном пожаре в производственном здании в Петербурге