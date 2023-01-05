11:40 05.01.2023 (обновлено: 12:32 05.01.2023)
Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие
Патриарх Кирилл призвал установить перемирие с Украиной с 12:00 6 января до 24:00 7 января
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие, следует из воззвания, опубликованного на сайте РПЦ.
"Обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь <…> с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".
В конце декабря предстоятель РПЦ говорил о том, что вступление России в боевые действия в Донбассе стало результатом того, что ее миротворческие усилия саботировали киевские власти и страны Запада. Он признался, что с глубокой болью воспринимает происходящее, но, по его словам, вина за развязывание конфликта лежит прежде всего на тех, кто "поставил своей целью разрушение единства Святой Руси, единства нашего народа и нашей веры".
В российском МИД отмечали, что ни о каком прекращении боевых действий со стороны Украины нет ни слова, в Киеве настроены на эскалацию конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил о том, что никаких предложений по новогоднему перемирию от украинских властей не поступало.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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