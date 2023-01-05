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Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие - РИА Новости, 05.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230105/peremirie-1843129034.html
Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие
Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие - РИА Новости, 05.01.2023
Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие, следует из воззвания, опубликованного на сайте РПЦ. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T11:40
2023-01-05T12:32
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
религиозные праздники
рождество христово
религия
украина
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие, следует из воззвания, опубликованного на сайте РПЦ.В конце декабря предстоятель РПЦ говорил о том, что вступление России в боевые действия в Донбассе стало результатом того, что ее миротворческие усилия саботировали киевские власти и страны Запада. Он признался, что с глубокой болью воспринимает происходящее, но, по его словам, вина за развязывание конфликта лежит прежде всего на тех, кто "поставил своей целью разрушение единства Святой Руси, единства нашего народа и нашей веры".В российском МИД отмечали, что ни о каком прекращении боевых действий со стороны Украины нет ни слова, в Киеве настроены на эскалацию конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил о том, что никаких предложений по новогоднему перемирию от украинских властей не поступало.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религиозные праздники, рождество христово, украина
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Религиозные праздники, Рождество Христово, Религия, Украина
11:40 05.01.2023 (обновлено: 12:32 05.01.2023)
 
Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие

Патриарх Кирилл призвал установить перемирие с Украиной с 12:00 6 января до 24:00 7 января

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие, следует из воззвания, опубликованного на сайте РПЦ.

"Обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь <…> с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом заседания Священного синода Русской православной церкви
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
В конце декабря предстоятель РПЦ говорил о том, что вступление России в боевые действия в Донбассе стало результатом того, что ее миротворческие усилия саботировали киевские власти и страны Запада. Он признался, что с глубокой болью воспринимает происходящее, но, по его словам, вина за развязывание конфликта лежит прежде всего на тех, кто "поставил своей целью разрушение единства Святой Руси, единства нашего народа и нашей веры".
В российском МИД отмечали, что ни о каком прекращении боевых действий со стороны Украины нет ни слова, в Киеве настроены на эскалацию конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил о том, что никаких предложений по новогоднему перемирию от украинских властей не поступало.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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