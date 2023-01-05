https://ria.ru/20230105/peremirie-1843129034.html

Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие

Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие - РИА Новости, 05.01.2023

Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие, следует из воззвания, опубликованного на сайте РПЦ. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T11:40

2023-01-05T11:40

2023-01-05T12:32

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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религия

украина

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие, следует из воззвания, опубликованного на сайте РПЦ.В конце декабря предстоятель РПЦ говорил о том, что вступление России в боевые действия в Донбассе стало результатом того, что ее миротворческие усилия саботировали киевские власти и страны Запада. Он признался, что с глубокой болью воспринимает происходящее, но, по его словам, вина за развязывание конфликта лежит прежде всего на тех, кто "поставил своей целью разрушение единства Святой Руси, единства нашего народа и нашей веры".В российском МИД отмечали, что ни о каком прекращении боевых действий со стороны Украины нет ни слова, в Киеве настроены на эскалацию конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил о том, что никаких предложений по новогоднему перемирию от украинских властей не поступало.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230102/ukraina-1842837871.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религиозные праздники, рождество христово, украина