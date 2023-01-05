Рейтинг@Mail.ru
США передадут Украине БМП Bradley, а Германия — Marder и батарею Patriot - РИА Новости, 05.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/patriot-1843200693.html
США передадут Украине БМП Bradley, а Германия — Marder и батарею Patriot
США передадут Украине БМП Bradley, а Германия — Marder и батарею Patriot - РИА Новости, 05.01.2023
США передадут Украине БМП Bradley, а Германия — Marder и батарею Patriot
Соединенные Штаты планируют предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T22:00
2023-01-05T23:08
в мире
германия
украина
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
джо байден
олаф шольц
сша
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838532010_0:13:1800:1026_1920x0_80_0_0_d8fdeeab2cb934c5e7776a5cf2649a67.jpg
ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты планируют предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, следует из заявлении на сайте Белого дома по итогам телефонного разговора лидеров обеих стран.Сообщается, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц выразили общую решимость продолжать финансовое, гуманитарное, военное и дипломатическое содействие Украине "столько, сколько потребуется"."В этой связи США намерены предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия намерена предоставить боевые машины пехоты Marder", — говорится в пресс-релизе.Кроме того, Вашингтон и Берлин намерены бучить украинских военных обращению с обоими образцами современной бронетехники."Германия присоединится к США в поставках дополнительной батареи ПВО Patriot Украине", — уточнили в Белом доме.Владимир Зеленский в декабре прошлого года посетил США, где встретился с американским лидером Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи киевскому режиму на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.После начала российской специальной операции Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве не раз отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html
https://ria.ru/20230105/ssha-1843197220.html
https://ria.ru/20221230/patriot-1842479474.html
германия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838532010_0:0:1595:1196_1920x0_80_0_0_5f9f771ca0acccaccb2d898b1038b337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), джо байден, олаф шольц, сша, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, владимир зеленский
В мире, Германия, Украина, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Джо Байден, Олаф Шольц, США, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Владимир Зеленский
22:00 05.01.2023 (обновлено: 23:08 05.01.2023)
 
США передадут Украине БМП Bradley, а Германия — Marder и батарею Patriot

Германия присоединилась к инициативе США по передаче Украине батареи ЗРК Patriot

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты планируют предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, следует из заявлении на сайте Белого дома по итогам телефонного разговора лидеров обеих стран.
Сообщается, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц выразили общую решимость продолжать финансовое, гуманитарное, военное и дипломатическое содействие Украине "столько, сколько потребуется".
Новогодняя инсталляция в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
Вчера, 08:00
Миру придется долго платить за грехи и ошибки Запада
"В этой связи США намерены предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия намерена предоставить боевые машины пехоты Marder", — говорится в пресс-релизе.
Кроме того, Вашингтон и Берлин намерены бучить украинских военных обращению с обоими образцами современной бронетехники.
"Германия присоединится к США в поставках дополнительной батареи ПВО Patriot Украине", — уточнили в Белом доме.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
Вчера, 21:24Специальная военная операция на Украине
"Это неприятно". В США заговорили о финальном решении Вашингтона по Украине
Владимир Зеленский в декабре прошлого года посетил США, где встретился с американским лидером Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи киевскому режиму на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
После начала российской специальной операции Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве не раз отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 14:50Специальная военная операция на Украине
Кулеба заявил о психологическом переломе в поставках оружия Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Джо БайденОлаф ШольцСШАВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала