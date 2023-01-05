https://ria.ru/20230105/patriot-1843200693.html

США передадут Украине БМП Bradley, а Германия — Marder и батарею Patriot

США передадут Украине БМП Bradley, а Германия — Marder и батарею Patriot - РИА Новости, 05.01.2023

США передадут Украине БМП Bradley, а Германия — Marder и батарею Patriot

Соединенные Штаты планируют предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T22:00

2023-01-05T22:00

2023-01-05T23:08

в мире

германия

украина

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

джо байден

олаф шольц

сша

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты планируют предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, следует из заявлении на сайте Белого дома по итогам телефонного разговора лидеров обеих стран.Сообщается, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц выразили общую решимость продолжать финансовое, гуманитарное, военное и дипломатическое содействие Украине "столько, сколько потребуется"."В этой связи США намерены предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия намерена предоставить боевые машины пехоты Marder", — говорится в пресс-релизе.Кроме того, Вашингтон и Берлин намерены бучить украинских военных обращению с обоими образцами современной бронетехники."Германия присоединится к США в поставках дополнительной батареи ПВО Patriot Украине", — уточнили в Белом доме.Владимир Зеленский в декабре прошлого года посетил США, где встретился с американским лидером Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи киевскому режиму на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.После начала российской специальной операции Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве не раз отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.

https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html

https://ria.ru/20230105/ssha-1843197220.html

https://ria.ru/20221230/patriot-1842479474.html

германия

украина

сша

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в мире, германия, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), джо байден, олаф шольц, сша, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, владимир зеленский