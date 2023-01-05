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В Харькове демонтировали памятник Островскому - РИА Новости, 05.01.2023
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В Харькове демонтировали памятник Островскому
В Харькове демонтировали памятник Островскому - РИА Новости, 05.01.2023
В Харькове демонтировали памятник Островскому
Второй из трех памятников советскому писателю Николаю Островскому демонтирован в Харькове, от него остался только постамент, который ранее был обрисован... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T17:31
2023-01-05T17:31
в мире
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Второй из трех памятников советскому писателю Николаю Островскому демонтирован в Харькове, от него остался только постамент, который ранее был обрисован вандалами красной краской, сообщает украинское издание KHARKIV Today. Николай Островский прославился благодаря роману "Как закалялась сталь". "Он (памятник Островскому - ред.) стоял на улице Чернышевской, возле детской библиотеки, которая названа в честь литератора. Остался только постамент, который еще в конце ноября прошлого года неизвестные разрисовали красной краской", - говорится в сообщении на сайте издания. По информации издания, в городе было три памятника Николаю Островскому. Первый стоял возле школы на проспекте Героев Харькова, его снесли еще в феврале 2022 года, второй был возле библиотеки на Чернышевской улице, остался теперь последний возле станции метро "Армейская". На опубликованной изданием фотографии на постаменте видна надпись "Кат" красной краской, которую сделали вандалы в прошлом году. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.
https://ria.ru/20221230/demontazh-1842529062.html
https://ria.ru/20230104/ukraina-1843025541.html
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в мире, сергей лавров, александр бастрыкин, украина, россия, харьков, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Сергей Лавров, Александр Бастрыкин, Украина, Россия, Харьков, Следственный комитет России (СК РФ)
17:31 05.01.2023
 
В Харькове демонтировали памятник Островскому

KHARKIV Today: в Харькове демонтировали второй из трех памятников писателю Островскому

© фото очевидцаВ Харькове демонтировали памятник советскому писателю Николаю Островскому
В Харькове демонтировали памятник советскому писателю Николаю Островскому
© фото очевидца
В Харькове демонтировали памятник советскому писателю Николаю Островскому
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Второй из трех памятников советскому писателю Николаю Островскому демонтирован в Харькове, от него остался только постамент, который ранее был обрисован вандалами красной краской, сообщает украинское издание KHARKIV Today.
Николай Островский прославился благодаря роману "Как закалялась сталь".
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"Он (памятник Островскому - ред.) стоял на улице Чернышевской, возле детской библиотеки, которая названа в честь литератора. Остался только постамент, который еще в конце ноября прошлого года неизвестные разрисовали красной краской", - говорится в сообщении на сайте издания.
По информации издания, в городе было три памятника Николаю Островскому. Первый стоял возле школы на проспекте Героев Харькова, его снесли еще в феврале 2022 года, второй был возле библиотеки на Чернышевской улице, остался теперь последний возле станции метро "Армейская". На опубликованной изданием фотографии на постаменте видна надпись "Кат" красной краской, которую сделали вандалы в прошлом году.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.
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В миреСергей ЛавровАлександр БастрыкинУкраинаРоссияХарьковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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