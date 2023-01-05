В Харькове демонтировали памятник Островскому
KHARKIV Today: в Харькове демонтировали второй из трех памятников писателю Островскому
© фото очевидцаВ Харькове демонтировали памятник советскому писателю Николаю Островскому
© фото очевидца
В Харькове демонтировали памятник советскому писателю Николаю Островскому
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Второй из трех памятников советскому писателю Николаю Островскому демонтирован в Харькове, от него остался только постамент, который ранее был обрисован вандалами красной краской, сообщает украинское издание KHARKIV Today.
Николай Островский прославился благодаря роману "Как закалялась сталь".
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"Он (памятник Островскому - ред.) стоял на улице Чернышевской, возле детской библиотеки, которая названа в честь литератора. Остался только постамент, который еще в конце ноября прошлого года неизвестные разрисовали красной краской", - говорится в сообщении на сайте издания.
По информации издания, в городе было три памятника Николаю Островскому. Первый стоял возле школы на проспекте Героев Харькова, его снесли еще в феврале 2022 года, второй был возле библиотеки на Чернышевской улице, остался теперь последний возле станции метро "Армейская". На опубликованной изданием фотографии на постаменте видна надпись "Кат" красной краской, которую сделали вандалы в прошлом году.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.