https://ria.ru/20230105/opasnost-1843151719.html

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 05.01.2023

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности продлили до 20 января в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T14:38

2023-01-05T14:38

2023-01-05T14:38

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

россия

украина

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БЕЛГОРОД, 5 янв - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили до 20 января в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности. Этот режим действует в этом и других приграничных регионах России, подвергающихся ударам с Украины/ Режим позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. В частности, жителям и гостям регионов рекомендовано воздержаться от посещения людных мест, при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

вячеслав гладков, белгородская область, россия, украина