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В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 05.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/opasnost-1843151719.html
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 05.01.2023
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлили до 20 января в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T14:38
2023-01-05T14:38
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
россия
украина
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БЕЛГОРОД, 5 янв - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили до 20 января в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности. Этот режим действует в этом и других приграничных регионах России, подвергающихся ударам с Украины/ Режим позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. В частности, жителям и гостям регионов рекомендовано воздержаться от посещения людных мест, при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
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белгородская область
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вячеслав гладков, белгородская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия, Украина
14:38 05.01.2023
 
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности до 20 января

© РИА Новости / пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда ВСУ в воронке на одной из улиц города Шебекино Белгородской области
Фрагмент снаряда ВСУ в воронке на одной из улиц города Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент снаряда ВСУ в воронке на одной из улиц города Шебекино Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 5 янв - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили до 20 января в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
""Желтый" уровень террористической опасности продлен еще на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 20 января", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности. Этот режим действует в этом и других приграничных регионах России, подвергающихся ударам с Украины/ Режим позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. В частности, жителям и гостям регионов рекомендовано воздержаться от посещения людных мест, при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородская областьРоссияУкраина
 
 
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