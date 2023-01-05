В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности до 20 января
© РИА Новости / пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда ВСУ в воронке на одной из улиц города Шебекино Белгородской области
Фрагмент снаряда ВСУ в воронке на одной из улиц города Шебекино Белгородской области
БЕЛГОРОД, 5 янв - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили до 20 января в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
""Желтый" уровень террористической опасности продлен еще на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 20 января", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности. Этот режим действует в этом и других приграничных регионах России, подвергающихся ударам с Украины/ Режим позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. В частности, жителям и гостям регионов рекомендовано воздержаться от посещения людных мест, при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.