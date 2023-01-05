07:39 05.01.2023 (обновлено: 14:08 05.01.2023)
В ООН уклонились от просьбы прокомментировать признания Меркель и Олланда
Представитель ООН Дюжаррик не стал комментировать заявления Меркель и Олланда о "Минске"
© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 5 янв — РИА Новости. Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения дали киевскому режиму время для усиления армии.
На брифинге журналисты поинтересовались, насколько слова Меркель и Олланда отражают позицию генсека ООН по Минским соглашениям. Дюжаррик назвал этот вопрос правомочным, но отвечать на него не стал.
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"Но я бы оставил исторический анализ репортерам, бывшим официальным лицам и историкам", — сказал он.
ООН сосредоточена на сегодняшнем дне и попытках положить конец конфликту, добавил представитель генсека.
В начале декабря Меркель признала, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление. Вслед за ней это подтвердил и Олланд: по его словам, тогда геополитическая ситуация складывалась не в пользу Украины, а Западу была нужна передышка. Президент России Владимир Путин назвал заявление Меркель неожиданным и разочаровывающим — по его словам, он сам всегда исходил из того, что власти Германии ведут себя с Россией искренне.
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Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и проведение конституционной реформы, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе Донбасса. Этот план так и не был выполнен Киевом.
С 24 февраля прошлого года Россия проводит военную спецоперацию, конечной целью которой Путин назвал освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.