https://ria.ru/20230105/oon-1843108523.html

В ООН уклонились от просьбы прокомментировать признания Меркель и Олланда

В ООН уклонились от просьбы прокомментировать признания Меркель и Олланда - РИА Новости, 05.01.2023

В ООН уклонились от просьбы прокомментировать признания Меркель и Олланда

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T07:39

2023-01-05T07:39

2023-01-05T14:08

в мире

ангела меркель

франсуа олланд

стефан дюжаррик

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ООН, 5 янв — РИА Новости. Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения дали киевскому режиму время для усиления армии.На брифинге журналисты поинтересовались, насколько слова Меркель и Олланда отражают позицию генсека ООН по Минским соглашениям. Дюжаррик назвал этот вопрос правомочным, но отвечать на него не стал."Но я бы оставил исторический анализ репортерам, бывшим официальным лицам и историкам", — сказал он.ООН сосредоточена на сегодняшнем дне и попытках положить конец конфликту, добавил представитель генсека.В начале декабря Меркель признала, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление. Вслед за ней это подтвердил и Олланд: по его словам, тогда геополитическая ситуация складывалась не в пользу Украины, а Западу была нужна передышка. Президент России Владимир Путин назвал заявление Меркель неожиданным и разочаровывающим — по его словам, он сам всегда исходил из того, что власти Германии ведут себя с Россией искренне.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и проведение конституционной реформы, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе Донбасса. Этот план так и не был выполнен Киевом.С 24 февраля прошлого года Россия проводит военную спецоперацию, конечной целью которой Путин назвал освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220918/minsk-1817641876.html

https://ria.ru/20220921/oon-1818366399.html

https://ria.ru/20230103/diskussiya-1842988437.html

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россия

киев

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в мире, ангела меркель, франсуа олланд, стефан дюжаррик, украина, россия, киев, оон, нато, минские соглашения