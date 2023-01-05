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В ООН уклонились от просьбы прокомментировать признания Меркель и Олланда - РИА Новости, 05.01.2023
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В ООН уклонились от просьбы прокомментировать признания Меркель и Олланда
В ООН уклонились от просьбы прокомментировать признания Меркель и Олланда - РИА Новости, 05.01.2023
В ООН уклонились от просьбы прокомментировать признания Меркель и Олланда
Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T07:39
2023-01-05T14:08
в мире
ангела меркель
франсуа олланд
стефан дюжаррик
украина
россия
киев
оон
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ООН, 5 янв — РИА Новости. Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения дали киевскому режиму время для усиления армии.На брифинге журналисты поинтересовались, насколько слова Меркель и Олланда отражают позицию генсека ООН по Минским соглашениям. Дюжаррик назвал этот вопрос правомочным, но отвечать на него не стал."Но я бы оставил исторический анализ репортерам, бывшим официальным лицам и историкам", — сказал он.ООН сосредоточена на сегодняшнем дне и попытках положить конец конфликту, добавил представитель генсека.В начале декабря Меркель признала, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление. Вслед за ней это подтвердил и Олланд: по его словам, тогда геополитическая ситуация складывалась не в пользу Украины, а Западу была нужна передышка. Президент России Владимир Путин назвал заявление Меркель неожиданным и разочаровывающим — по его словам, он сам всегда исходил из того, что власти Германии ведут себя с Россией искренне.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и проведение конституционной реформы, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе Донбасса. Этот план так и не был выполнен Киевом.С 24 февраля прошлого года Россия проводит военную спецоперацию, конечной целью которой Путин назвал освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220918/minsk-1817641876.html
https://ria.ru/20220921/oon-1818366399.html
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в мире, ангела меркель, франсуа олланд, стефан дюжаррик, украина, россия, киев, оон, нато, минские соглашения
В мире, Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Стефан Дюжаррик, Украина, Россия, Киев, ООН, НАТО, Минские соглашения
07:39 05.01.2023 (обновлено: 14:08 05.01.2023)
 
В ООН уклонились от просьбы прокомментировать признания Меркель и Олланда

Представитель ООН Дюжаррик не стал комментировать заявления Меркель и Олланда о "Минске"

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 янв — РИА Новости. Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения дали киевскому режиму время для усиления армии.
На брифинге журналисты поинтересовались, насколько слова Меркель и Олланда отражают позицию генсека ООН по Минским соглашениям. Дюжаррик назвал этот вопрос правомочным, но отвечать на него не стал.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября 2022, 11:24
ООН не стимулировала исполнение Минских соглашений, заявил Полянский
"Но я бы оставил исторический анализ репортерам, бывшим официальным лицам и историкам", — сказал он.
ООН сосредоточена на сегодняшнем дне и попытках положить конец конфликту, добавил представитель генсека.
В начале декабря Меркель признала, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление. Вслед за ней это подтвердил и Олланд: по его словам, тогда геополитическая ситуация складывалась не в пользу Украины, а Западу была нужна передышка. Президент России Владимир Путин назвал заявление Меркель неожиданным и разочаровывающим — по его словам, он сам всегда исходил из того, что власти Германии ведут себя с Россией искренне.
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября 2022, 11:38
В Минске призвали ООН уважать принцип невмешательства во внутренние дела
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и проведение конституционной реформы, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе Донбасса. Этот план так и не был выполнен Киевом.
С 24 февраля прошлого года Россия проводит военную спецоперацию, конечной целью которой Путин назвал освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 22:25
Постпред Японии при ООН выступил за углубление дискуссии по Украине
 
В миреАнгела МеркельФрансуа ОлландСтефан ДюжаррикУкраинаРоссияКиевООННАТОМинские соглашения
 
 
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