https://ria.ru/20230105/odessa-1843151832.html
СБУ подтвердила задержание замглавы Одесской областной администрации
СБУ подтвердила задержание замглавы Одесской областной администрации - РИА Новости, 05.01.2023
СБУ подтвердила задержание замглавы Одесской областной администрации
Служба безопасности Украины подтвердила задержание заместителя главы Одесской областной военной администрации, его подозревают в мошенничестве. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T14:38
2023-01-05T14:38
2023-01-05T14:38
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила задержание заместителя главы Одесской областной военной администрации, его подозревают в мошенничестве. Ранее интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники сообщило, что сотрудники СБУ задержали замглавы Одесской областной военной администрации Олега Муратова по подозрению в получении крупной взятки. "Чиновник за деньги предлагал руководителю одного из структурных подразделений областной военной администрации свое "содействие" в избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества. За 25 тысяч долларов он обещал решить вопрос по закрытию уголовного дела, где фигурировал чиновник", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале в четверг. В СБУ отметили, что чиновника Одесской обладминистрации, имя которого не называется, подозревают по двум статьям уголовного кодекса Украины, в том числе в мошенничестве в особо крупных размерах.
https://ria.ru/20230104/poltava-1843013281.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, служба безопасности украины, одесская область, одесса
В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Одесская область, Одесса
СБУ подтвердила задержание замглавы Одесской областной администрации
СБ Украины подтвердила задержание замглавы Одесской ОВА по подозрению в мошенничестве
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Служба безопасности Украины подтвердила
задержание заместителя главы Одесской областной военной администрации, его подозревают в мошенничестве.
Ранее интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники сообщило, что сотрудники СБУ задержали замглавы Одесской областной военной администрации Олега Муратова по подозрению в получении крупной взятки.
"Чиновник за деньги предлагал руководителю одного из структурных подразделений областной военной администрации свое "содействие" в избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества. За 25 тысяч долларов он обещал решить вопрос по закрытию уголовного дела, где фигурировал чиновник", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале в четверг.
В СБУ отметили, что чиновника Одесской обладминистрации, имя которого не называется, подозревают по двум статьям уголовного кодекса Украины, в том числе в мошенничестве в особо крупных размерах.