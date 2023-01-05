https://ria.ru/20230105/odessa-1843151832.html

СБУ подтвердила задержание замглавы Одесской областной администрации

СБУ подтвердила задержание замглавы Одесской областной администрации - РИА Новости, 05.01.2023

СБУ подтвердила задержание замглавы Одесской областной администрации

Служба безопасности Украины подтвердила задержание заместителя главы Одесской областной военной администрации, его подозревают в мошенничестве. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T14:38

2023-01-05T14:38

2023-01-05T14:38

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила задержание заместителя главы Одесской областной военной администрации, его подозревают в мошенничестве. Ранее интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники сообщило, что сотрудники СБУ задержали замглавы Одесской областной военной администрации Олега Муратова по подозрению в получении крупной взятки. "Чиновник за деньги предлагал руководителю одного из структурных подразделений областной военной администрации свое "содействие" в избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества. За 25 тысяч долларов он обещал решить вопрос по закрытию уголовного дела, где фигурировал чиновник", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале в четверг. В СБУ отметили, что чиновника Одесской обладминистрации, имя которого не называется, подозревают по двум статьям уголовного кодекса Украины, в том числе в мошенничестве в особо крупных размерах.

https://ria.ru/20230104/poltava-1843013281.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, служба безопасности украины, одесская область, одесса