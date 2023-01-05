https://ria.ru/20230105/obstrel-1843158888.html

Украинские войска выпустили 20 снарядов по Гольмовскому и Александровке

Украинские войска выпустили 20 снарядов по Гольмовскому и Александровке - РИА Новости, 05.01.2023

Украинские войска выпустили 20 снарядов по Гольмовскому и Александровке

Украинские войска выпустили по Гольмовскому и Александровке в Донецкой Народной Республике 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T15:38

2023-01-05T15:38

2023-01-05T15:38

специальная военная операция на украине

в мире

гольмовский

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Гольмовскому и Александровке в Донецкой Народной Республике 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что украинские войска выпустили по Александровке в 14.50 шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.10 - четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230104/spetsoperatsiya-1843091034.html

гольмовский

донецкая народная республика

украина

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в мире, гольмовский, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато