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Украинские войска выпустили 20 снарядов по Гольмовскому и Александровке - РИА Новости, 05.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/obstrel-1843158888.html
Украинские войска выпустили 20 снарядов по Гольмовскому и Александровке
Украинские войска выпустили 20 снарядов по Гольмовскому и Александровке - РИА Новости, 05.01.2023
Украинские войска выпустили 20 снарядов по Гольмовскому и Александровке
Украинские войска выпустили по Гольмовскому и Александровке в Донецкой Народной Республике 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T15:38
2023-01-05T15:38
специальная военная операция на украине
в мире
гольмовский
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Гольмовскому и Александровке в Донецкой Народной Республике 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что украинские войска выпустили по Александровке в 14.50 шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.10 - четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230104/spetsoperatsiya-1843091034.html
гольмовский
донецкая народная республика
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в мире, гольмовский, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
15:38 05.01.2023
 
Украинские войска выпустили 20 снарядов по Гольмовскому и Александровке

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Гольмовскому и Александровке 20 снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколок снаряда
Осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколок снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Гольмовскому и Александровке в Донецкой Народной Республике 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что украинские войска выпустили по Александровке в 14.50 шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.10 - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГольмовскийДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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