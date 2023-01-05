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Украинские войска снова обстреляли Донецк и еще два населенных пункта
Украинские войска снова обстреляли Донецк и еще два населенных пункта - РИА Новости, 05.01.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк и еще два населенных пункта
Украинские войска выпустили по Донецку и еще двум населенным пунктам в ДНР 22 снаряда, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T12:12
2023-01-05T12:12
2023-01-05T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и еще двум населенным пунктам в ДНР 22 снаряда, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 11.45 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 11.30 украинские войска выпустили по Пантелеймоновке семь снарядов калибром 152 миллиметра, а в 11.50 - пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК
Украинские войска снова обстреляли Донецк и еще два населенных пункта
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку