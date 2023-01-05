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Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда - РИА Новости, 05.01.2023
Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда
Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T09:47
2023-01-05T09:47
2023-01-05T09:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новоселовка первая – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram- канале. Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку еще три снаряда натовского калибра