https://ria.ru/20230105/obstrel-1843117863.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда - РИА Новости, 05.01.2023

Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда

Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T09:47

2023-01-05T09:47

2023-01-05T09:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новоселовка первая – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram- канале. Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, нато, сцкк