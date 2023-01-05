09:32 05.01.2023 (обновлено: 11:05 05.01.2023)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 16 снарядов
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПожарные тушат огонь в доме, куда попал снаряд при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Пожарные тушат огонь в доме, куда попал снаряд при обстреле Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 янв — РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили по Донецку полтора десятка снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, ВСУ открыли огонь по Петровскому району в 09:10.
"Выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
Десять минут спустя, в 09:20, последовал еще один обстрел — десять 122-миллиметровых снарядов.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР и граничит с Марьинкой. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, после провозглашения независимости ДНР, украинская армия подвергает Петровский район регулярным обстрелам.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для ударов по городам и поселкам Донбасса. Жертвами этих атак чаще всего становятся мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.