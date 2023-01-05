Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 05.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/obstrel-1843116079.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 05.01.2023
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска за десять минут выпустили по Донецку полтора десятка снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T09:32
2023-01-05T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843076965_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_9be45e19bfdb8a67f5dc785fcea6bc30.jpg
ДОНЕЦК, 5 янв — РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили по Донецку полтора десятка снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По информации ведомства, ВСУ открыли огонь по Петровскому району в 09:10."Выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.Десять минут спустя, в 09:20, последовал еще один обстрел — десять 122-миллиметровых снарядов. Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР и граничит с Марьинкой. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, после провозглашения независимости ДНР, украинская армия подвергает Петровский район регулярным обстрелам. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для ударов по городам и поселкам Донбасса. Жертвами этих атак чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230105/obstrel-1843114703.html
https://ria.ru/20230103/moroz-1838855959.html
петровский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843076965_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_e61c5c7d133dab2ebf359e496e1c8664.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
09:32 05.01.2023 (обновлено: 11:05 05.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 16 снарядов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПожарные тушат огонь в доме, куда попал снаряд при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Пожарные тушат огонь в доме, куда попал снаряд при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Пожарные тушат огонь в доме, куда попал снаряд при обстреле Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 янв — РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили по Донецку полтора десятка снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, ВСУ открыли огонь по Петровскому району в 09:10.
"Выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
Десять минут спустя, в 09:20, последовал еще один обстрел — десять 122-миллиметровых снарядов.
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
09:15Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 54 раза
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР и граничит с Марьинкой. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, после провозглашения независимости ДНР, украинская армия подвергает Петровский район регулярным обстрелам.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для ударов по городам и поселкам Донбасса. Жертвами этих атак чаще всего становятся мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Жители Волновахи идут по дороге мимо подбитого танка Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Это тяжелейшее время". С чем столкнулись военные в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала