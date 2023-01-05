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Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 54 раза

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 54 раза - РИА Новости, 05.01.2023

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 54 раза

Украинские войска за минувшие сутки 54 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 332 боеприпаса, сообщило... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T09:15

2023-01-05T09:15

2023-01-05T09:15

специальная военная операция на украине

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сцкк

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 54 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 332 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 54 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 28 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском - 8 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На горловском - 18 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. Выпустив 332 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы десяти населенных пунктов: Донецк, Майорск, Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Яковлевка, Ясиноватая, Каштановое, Макеевка, Александровка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Петровском районе Донецка, еще один мужчина получил ранение. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 75 обстрелов.

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк