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Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 54 раза
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 54 раза - РИА Новости, 05.01.2023
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 54 раза
Украинские войска за минувшие сутки 54 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 332 боеприпаса, сообщило... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T09:15
2023-01-05T09:15
2023-01-05T09:15
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
донецк
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сцкк
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 54 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 332 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 54 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 28 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском - 8 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На горловском - 18 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. Выпустив 332 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы десяти населенных пунктов: Донецк, Майорск, Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Яковлевка, Ясиноватая, Каштановое, Макеевка, Александровка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Петровском районе Донецка, еще один мужчина получил ранение. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 75 обстрелов.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 54 раза
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли территорию региона 54 раза за сутки