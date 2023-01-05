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Украинские войска за полтора часа дважды обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 05.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/obstrel-1843097881.html
Украинские войска за полтора часа дважды обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска за полтора часа дважды обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 05.01.2023
Украинские войска за полтора часа дважды обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска примерно за 1,5 часа дважды обстреляли Петровский район Донецка "натовскими" снарядами, а также Горловку, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T00:42
2023-01-05T00:53
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
петровский район
сцкк
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска примерно за 1,5 часа дважды обстреляли Петровский район Донецка "натовскими" снарядами, а также Горловку, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230104/obstrely-1843040965.html
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донецк, горловка, петровский район, сцкк, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Петровский район, СЦКК, Стирол, НАТО
00:42 05.01.2023 (обновлено: 00:53 05.01.2023)
 
Украинские войска за полтора часа дважды обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ за полтора часа дважды обстреляли Донецк и Горловку "натовскими" снарядами

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом, пострадавший в результате ночного обстрела артиллерией ВСУ
Жилой дом, пострадавший в результате ночного обстрела артиллерией ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом, пострадавший в результате ночного обстрела артиллерией ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска примерно за 1,5 часа дважды обстреляли Петровский район Донецка "натовскими" снарядами, а также Горловку, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.40 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров... 00.10 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 миллиметра... 00.13 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Вчера, 13:28Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку, Горловке и Каштановому
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаПетровский районСЦККСтиролНАТО
 
 
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