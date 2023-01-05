https://ria.ru/20230105/obstrel-1843097881.html

Украинские войска за полтора часа дважды обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска за полтора часа дважды обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 05.01.2023

Украинские войска за полтора часа дважды обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска примерно за 1,5 часа дважды обстреляли Петровский район Донецка "натовскими" снарядами, а также Горловку, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T00:42

2023-01-05T00:42

2023-01-05T00:53

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

петровский район

сцкк

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска примерно за 1,5 часа дважды обстреляли Петровский район Донецка "натовскими" снарядами, а также Горловку, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230104/obstrely-1843040965.html

донецк

горловка

петровский район

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донецк, горловка, петровский район, сцкк, стирол, нато