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Движение по Высокогорскому мосту через Енисей откроют осенью 2023 года - РИА Новости, 05.01.2023
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Движение по Высокогорскому мосту через Енисей откроют осенью 2023 года
Движение по Высокогорскому мосту через Енисей откроют осенью 2023 года - РИА Новости, 05.01.2023
Движение по Высокогорскому мосту через Енисей откроют осенью 2023 года
Движение по Высокогорскому мосту через Енисей на севере Красноярского края планируется открыть осенью 2023 года, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T11:47
2023-01-05T11:47
красноярский край
енисейский район
ангара
александр усс
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КРАСНОЯРСК, 5 янв - РИА Новости. Движение по Высокогорскому мосту через Енисей на севере Красноярского края планируется открыть осенью 2023 года, сообщает пресс-служба губернатора региона. По данным пресс-службы, в октябре прошлого года были возведены все одиннадцать опор моста. Буровые работы приходилось вести на глубине до двух метров. В начале декабря на объект доставили металлоконструкции, необходимые для завершения строительства русловой части переправы. Это почти 8 тысяч тонн стали. Всего на строительство Высокогорского моста уйдет 8,4 тысяч тонн металлоконструкций. "С 5 января специалисты продолжают работы в русле Енисея по монтажу десятого (последнего) пролета Высокогорского моста. Задействовано более 100 человек и 13 единиц техники...Запустить движение по Высокогорскому мосту планируется осенью 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что расчетная скорость движения по двухполосной переправе с асфальтобетонным покрытием составит около 80 километров в час. В настоящее время средняя скорость движения автотранспорта по зимнику не превышает 25 километров в час. В планах мостостроителей на конец января – начало февраля довести строительную готовность объекта до 86 процентов. Масштабную переправу в Енисейском районе возводят по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Ход работ в Енисейском районе лично контролирует губернатор края Александр Усс. Общая стоимость работ составляет более 7 миллиардов рублей. Мост является ключевым объектом в проекте развития Ангаро-Енисейского экономического района в проекте Енисейская Сибирь. Он позволит компаниям оперативно вывозить продукцию с правого берега Енисея и Ангары. Мост позволит освоить новые месторождения полезных ископаемых и начать развитие дорожной сети правобережья Енисея и Ангары. По словам Усса, в северные районы края в ближайшие годы будет инвестировано порядка 180 миллиардов рублей. Ожидается, что мост окажет значимый социальный эффект – население правого берега в этом районе по пять месяцев в году фактически отрезано от большой земли – приходится пользоваться ледовыми и паромными переправами в зависимости от сезона.
https://realty.ria.ru/20200626/1573495688.html
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красноярский край
енисейский район
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красноярский край, енисейский район, ангара, александр усс
Красноярский край, Енисейский район, Ангара, Александр Усс
11:47 05.01.2023
 
Движение по Высокогорскому мосту через Енисей откроют осенью 2023 года

Движение по Высокогорскому мосту через Енисей планируется открыть осенью 2023 года

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкОсень в тайге на берегах Красноярского водохранилища
Осень в тайге на берегах Красноярского водохранилища - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 5 янв - РИА Новости. Движение по Высокогорскому мосту через Енисей на севере Красноярского края планируется открыть осенью 2023 года, сообщает пресс-служба губернатора региона.
По данным пресс-службы, в октябре прошлого года были возведены все одиннадцать опор моста. Буровые работы приходилось вести на глубине до двух метров. В начале декабря на объект доставили металлоконструкции, необходимые для завершения строительства русловой части переправы. Это почти 8 тысяч тонн стали. Всего на строительство Высокогорского моста уйдет 8,4 тысяч тонн металлоконструкций.
Строительство моста - РИА Новости, 1920, 26.06.2020
26 июня 2020, 09:00
Красноярск сэкономит 1,2 млрд рублей на строительстве моста на Енисее
"С 5 января специалисты продолжают работы в русле Енисея по монтажу десятого (последнего) пролета Высокогорского моста. Задействовано более 100 человек и 13 единиц техники...Запустить движение по Высокогорскому мосту планируется осенью 2023 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расчетная скорость движения по двухполосной переправе с асфальтобетонным покрытием составит около 80 километров в час. В настоящее время средняя скорость движения автотранспорта по зимнику не превышает 25 километров в час. В планах мостостроителей на конец января – начало февраля довести строительную готовность объекта до 86 процентов.
Масштабную переправу в Енисейском районе возводят по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Ход работ в Енисейском районе лично контролирует губернатор края Александр Усс. Общая стоимость работ составляет более 7 миллиардов рублей.
Мост является ключевым объектом в проекте развития Ангаро-Енисейского экономического района в проекте Енисейская Сибирь. Он позволит компаниям оперативно вывозить продукцию с правого берега Енисея и Ангары. Мост позволит освоить новые месторождения полезных ископаемых и начать развитие дорожной сети правобережья Енисея и Ангары. По словам Усса, в северные районы края в ближайшие годы будет инвестировано порядка 180 миллиардов рублей.
Ожидается, что мост окажет значимый социальный эффект – население правого берега в этом районе по пять месяцев в году фактически отрезано от большой земли – приходится пользоваться ледовыми и паромными переправами в зависимости от сезона.
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29 июня 2022, 08:30
В суд направили дело о мошенничестве при строительстве моста через Енисей
 
Красноярский крайЕнисейский районАнгараАлександр Усс
 
 
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