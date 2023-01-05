https://ria.ru/20230105/most-1843130067.html

Движение по Высокогорскому мосту через Енисей откроют осенью 2023 года

Движение по Высокогорскому мосту через Енисей откроют осенью 2023 года - РИА Новости, 05.01.2023

Движение по Высокогорскому мосту через Енисей откроют осенью 2023 года

Движение по Высокогорскому мосту через Енисей на севере Красноярского края планируется открыть осенью 2023 года, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T11:47

2023-01-05T11:47

2023-01-05T11:47

красноярский край

енисейский район

ангара

александр усс

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КРАСНОЯРСК, 5 янв - РИА Новости. Движение по Высокогорскому мосту через Енисей на севере Красноярского края планируется открыть осенью 2023 года, сообщает пресс-служба губернатора региона. По данным пресс-службы, в октябре прошлого года были возведены все одиннадцать опор моста. Буровые работы приходилось вести на глубине до двух метров. В начале декабря на объект доставили металлоконструкции, необходимые для завершения строительства русловой части переправы. Это почти 8 тысяч тонн стали. Всего на строительство Высокогорского моста уйдет 8,4 тысяч тонн металлоконструкций. "С 5 января специалисты продолжают работы в русле Енисея по монтажу десятого (последнего) пролета Высокогорского моста. Задействовано более 100 человек и 13 единиц техники...Запустить движение по Высокогорскому мосту планируется осенью 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что расчетная скорость движения по двухполосной переправе с асфальтобетонным покрытием составит около 80 километров в час. В настоящее время средняя скорость движения автотранспорта по зимнику не превышает 25 километров в час. В планах мостостроителей на конец января – начало февраля довести строительную готовность объекта до 86 процентов. Масштабную переправу в Енисейском районе возводят по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Ход работ в Енисейском районе лично контролирует губернатор края Александр Усс. Общая стоимость работ составляет более 7 миллиардов рублей. Мост является ключевым объектом в проекте развития Ангаро-Енисейского экономического района в проекте Енисейская Сибирь. Он позволит компаниям оперативно вывозить продукцию с правого берега Енисея и Ангары. Мост позволит освоить новые месторождения полезных ископаемых и начать развитие дорожной сети правобережья Енисея и Ангары. По словам Усса, в северные районы края в ближайшие годы будет инвестировано порядка 180 миллиардов рублей. Ожидается, что мост окажет значимый социальный эффект – население правого берега в этом районе по пять месяцев в году фактически отрезано от большой земли – приходится пользоваться ледовыми и паромными переправами в зависимости от сезона.

https://realty.ria.ru/20200626/1573495688.html

https://ria.ru/20220629/moshennichestvo-1798902205.html

красноярский край

енисейский район

ангара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

красноярский край, енисейский район, ангара, александр усс