https://ria.ru/20230105/most-1843130067.html
Движение по Высокогорскому мосту через Енисей откроют осенью 2023 года
Движение по Высокогорскому мосту через Енисей откроют осенью 2023 года - РИА Новости, 05.01.2023
Движение по Высокогорскому мосту через Енисей откроют осенью 2023 года
Движение по Высокогорскому мосту через Енисей на севере Красноярского края планируется открыть осенью 2023 года, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T11:47
2023-01-05T11:47
2023-01-05T11:47
красноярский край
енисейский район
ангара
александр усс
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КРАСНОЯРСК, 5 янв - РИА Новости. Движение по Высокогорскому мосту через Енисей на севере Красноярского края планируется открыть осенью 2023 года, сообщает пресс-служба губернатора региона. По данным пресс-службы, в октябре прошлого года были возведены все одиннадцать опор моста. Буровые работы приходилось вести на глубине до двух метров. В начале декабря на объект доставили металлоконструкции, необходимые для завершения строительства русловой части переправы. Это почти 8 тысяч тонн стали. Всего на строительство Высокогорского моста уйдет 8,4 тысяч тонн металлоконструкций. "С 5 января специалисты продолжают работы в русле Енисея по монтажу десятого (последнего) пролета Высокогорского моста. Задействовано более 100 человек и 13 единиц техники...Запустить движение по Высокогорскому мосту планируется осенью 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что расчетная скорость движения по двухполосной переправе с асфальтобетонным покрытием составит около 80 километров в час. В настоящее время средняя скорость движения автотранспорта по зимнику не превышает 25 километров в час. В планах мостостроителей на конец января – начало февраля довести строительную готовность объекта до 86 процентов. Масштабную переправу в Енисейском районе возводят по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Ход работ в Енисейском районе лично контролирует губернатор края Александр Усс. Общая стоимость работ составляет более 7 миллиардов рублей. Мост является ключевым объектом в проекте развития Ангаро-Енисейского экономического района в проекте Енисейская Сибирь. Он позволит компаниям оперативно вывозить продукцию с правого берега Енисея и Ангары. Мост позволит освоить новые месторождения полезных ископаемых и начать развитие дорожной сети правобережья Енисея и Ангары. По словам Усса, в северные районы края в ближайшие годы будет инвестировано порядка 180 миллиардов рублей. Ожидается, что мост окажет значимый социальный эффект – население правого берега в этом районе по пять месяцев в году фактически отрезано от большой земли – приходится пользоваться ледовыми и паромными переправами в зависимости от сезона.
https://realty.ria.ru/20200626/1573495688.html
https://ria.ru/20220629/moshennichestvo-1798902205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, енисейский район, ангара, александр усс
Красноярский край, Енисейский район, Ангара, Александр Усс
Движение по Высокогорскому мосту через Енисей откроют осенью 2023 года
Движение по Высокогорскому мосту через Енисей планируется открыть осенью 2023 года
КРАСНОЯРСК, 5 янв - РИА Новости.
Движение по Высокогорскому мосту через Енисей на севере Красноярского края планируется открыть осенью 2023 года, сообщает
пресс-служба губернатора региона.
По данным пресс-службы, в октябре прошлого года были возведены все одиннадцать опор моста. Буровые работы приходилось вести на глубине до двух метров. В начале декабря на объект доставили металлоконструкции, необходимые для завершения строительства русловой части переправы. Это почти 8 тысяч тонн стали. Всего на строительство Высокогорского моста уйдет 8,4 тысяч тонн металлоконструкций.
"С 5 января специалисты продолжают работы в русле Енисея по монтажу десятого (последнего) пролета Высокогорского моста. Задействовано более 100 человек и 13 единиц техники...Запустить движение по Высокогорскому мосту планируется осенью 2023 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расчетная скорость движения по двухполосной переправе с асфальтобетонным покрытием составит около 80 километров в час. В настоящее время средняя скорость движения автотранспорта по зимнику не превышает 25 километров в час. В планах мостостроителей на конец января – начало февраля довести строительную готовность объекта до 86 процентов.
Масштабную переправу в Енисейском районе
возводят по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Ход работ в Енисейском районе лично контролирует губернатор края Александр Усс
. Общая стоимость работ составляет более 7 миллиардов рублей.
Мост является ключевым объектом в проекте развития Ангаро-Енисейского экономического района в проекте Енисейская Сибирь. Он позволит компаниям оперативно вывозить продукцию с правого берега Енисея и Ангары
. Мост позволит освоить новые месторождения полезных ископаемых и начать развитие дорожной сети правобережья Енисея и Ангары. По словам Усса, в северные районы края в ближайшие годы будет инвестировано порядка 180 миллиардов рублей.
Ожидается, что мост окажет значимый социальный эффект – население правого берега в этом районе по пять месяцев в году фактически отрезано от большой земли – приходится пользоваться ледовыми и паромными переправами в зависимости от сезона.