https://ria.ru/20230105/moskva-1843117406.html

В Москве выполнили 80% работ по благоустройству в формате "От дома до дома"

В Москве выполнили 80% работ по благоустройству в формате "От дома до дома" - РИА Новости, 05.01.2023

В Москве выполнили 80% работ по благоустройству в формате "От дома до дома"

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы выполнили 80% работ по благоустройству в формате "От дома до дома", которые проходят на восьми улицах, сообщил РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T09:41

2023-01-05T09:41

2023-01-05T09:41

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593254029_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d597060cfc262371f95ea2f96daf4c06.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы выполнили 80% работ по благоустройству в формате "От дома до дома", которые проходят на восьми улицах, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков. "Формат "От дома до дома" - одна из важных частей общегородской программы "Мой район", направленной на создание комфортных условий для жизни во всех районах и поселениях столицы. Эти работы носят более локальный характер и предусматривают благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне", - отметил Бирюков. Заместитель мэра уточнил, что в проект вошли улицы Братиславская, Краснодонская, Зеленодольская, Академика Скрябина, Кастанаевская, Армавирская, участки Дмитровского шоссе и Новоясеневского проспекта. "В настоящее время выполнено 80% от общего объема запланированных работ, например, практически завершено благоустройство на Армавирской улице. В рамках проектов меняют покрытие проезжей части, обустраивают новые тротуары и парковки, устанавливают фонари с энергосберегающими светильниками и современные остановочные павильоны, проводят озеленение. Одна из значимых составляющих - устройство новых или перенос существующих наземных пешеходных переходов в более удобные для жителей места и оборудование их опорами контрастного освещения", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства пояснил, что при выборе улиц для благоустройства в формате "От дома до дома" учитываются межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения, близость важных социальных и других объектов. Полностью завершить работы на всех восьми улицах планируется в 2023 году.

https://realty.ria.ru/20221201/bkl-1835313313.html

https://realty.ria.ru/20221108/arbat-1829605289.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва