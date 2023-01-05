https://ria.ru/20230105/moskva-1843117406.html
В Москве выполнили 80% работ по благоустройству в формате "От дома до дома"
В Москве выполнили 80% работ по благоустройству в формате "От дома до дома" - РИА Новости, 05.01.2023
В Москве выполнили 80% работ по благоустройству в формате "От дома до дома"
Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы выполнили 80% работ по благоустройству в формате "От дома до дома", которые проходят на восьми улицах, сообщил РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T09:41
2023-01-05T09:41
2023-01-05T09:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593254029_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d597060cfc262371f95ea2f96daf4c06.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы выполнили 80% работ по благоустройству в формате "От дома до дома", которые проходят на восьми улицах, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков. "Формат "От дома до дома" - одна из важных частей общегородской программы "Мой район", направленной на создание комфортных условий для жизни во всех районах и поселениях столицы. Эти работы носят более локальный характер и предусматривают благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне", - отметил Бирюков. Заместитель мэра уточнил, что в проект вошли улицы Братиславская, Краснодонская, Зеленодольская, Академика Скрябина, Кастанаевская, Армавирская, участки Дмитровского шоссе и Новоясеневского проспекта. "В настоящее время выполнено 80% от общего объема запланированных работ, например, практически завершено благоустройство на Армавирской улице. В рамках проектов меняют покрытие проезжей части, обустраивают новые тротуары и парковки, устанавливают фонари с энергосберегающими светильниками и современные остановочные павильоны, проводят озеленение. Одна из значимых составляющих - устройство новых или перенос существующих наземных пешеходных переходов в более удобные для жителей места и оборудование их опорами контрастного освещения", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства пояснил, что при выборе улиц для благоустройства в формате "От дома до дома" учитываются межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения, близость важных социальных и других объектов. Полностью завершить работы на всех восьми улицах планируется в 2023 году.
https://realty.ria.ru/20221201/bkl-1835313313.html
https://realty.ria.ru/20221108/arbat-1829605289.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593254029_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_12e2877bb461639c95c469ea353523a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
В Москве выполнили 80% работ по благоустройству в формате "От дома до дома"
Бирюков: выполнено 80% работ по благоустройству в Москве в формате "От дома до дома"
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы выполнили 80% работ по благоустройству в формате "От дома до дома", которые проходят на восьми улицах, сообщил
журналистам в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Формат "От дома до дома" - одна из важных частей общегородской программы "Мой район", направленной на создание комфортных условий для жизни во всех районах и поселениях столицы. Эти работы носят более локальный характер и предусматривают благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра уточнил, что в проект вошли улицы Братиславская, Краснодонская, Зеленодольская, Академика Скрябина, Кастанаевская, Армавирская, участки Дмитровского шоссе и Новоясеневского проспекта.
"В настоящее время выполнено 80% от общего объема запланированных работ, например, практически завершено благоустройство на Армавирской улице. В рамках проектов меняют покрытие проезжей части, обустраивают новые тротуары и парковки, устанавливают фонари с энергосберегающими светильниками и современные остановочные павильоны, проводят озеленение. Одна из значимых составляющих - устройство новых или перенос существующих наземных пешеходных переходов в более удобные для жителей места и оборудование их опорами контрастного освещения", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства пояснил, что при выборе улиц для благоустройства в формате "От дома до дома" учитываются межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения, близость важных социальных и других объектов. Полностью завершить работы на всех восьми улицах планируется в 2023 году.