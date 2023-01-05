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Индонезия рассматривает использование карт "Мир" - РИА Новости, 05.01.2023
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Индонезия рассматривает использование карт "Мир"
Индонезия рассматривает использование карт "Мир" - РИА Новости, 05.01.2023
Индонезия рассматривает использование карт "Мир"
Индонезия "пока в процессе" рассмотрения варианта использования карт российской платежной системы "Мир", он займет "некоторое время", заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T06:27
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индонезия
москва
турция
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Индонезия "пока в процессе" рассмотрения варианта использования карт российской платежной системы "Мир", он займет "некоторое время", заявил РИА Новости индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес. "Мы рекомендовали (индонезийским банкам рассмотреть вопрос использования карт "Мир" – ред.), но я думаю, это займет определенное время. Мы знаем, что карты "Мир" используются уже во многих странах – в Турции, Вьетнаме, в СНГ. В Индонезии мы пока в процессе", – сказал дипломат. Он отметил, что в Индонезии, преимущественно на острове Бали, сейчас живут около 40 тысяч россиян, и они находят способы проводить банковские операции.
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индонезия, москва, турция, снг
Индонезия, Москва, Турция, СНГ
06:27 05.01.2023
 
Индонезия рассматривает использование карт "Мир"

Посол Таварес: Индонезия "пока в процессе" рассмотрения использования платежных карт "Мир"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкДевушка расплачивается картой российской национальной платежной системы "Мир"
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Индонезия "пока в процессе" рассмотрения варианта использования карт российской платежной системы "Мир", он займет "некоторое время", заявил РИА Новости индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.
"Мы рекомендовали (индонезийским банкам рассмотреть вопрос использования карт "Мир" – ред.), но я думаю, это займет определенное время. Мы знаем, что карты "Мир" используются уже во многих странах – в Турции, Вьетнаме, в СНГ. В Индонезии мы пока в процессе", – сказал дипломат.
Стенд платежной системы МИР - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря 2022, 23:42Туризм
Венесуэльский банк находится в процессе интеграции российской системы "Мир"
Он отметил, что в Индонезии, преимущественно на острове Бали, сейчас живут около 40 тысяч россиян, и они находят способы проводить банковские операции.
 
ИндонезияМоскваТурцияСНГ
 
 
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