https://ria.ru/20230105/mir-1843106906.html
Индонезия рассматривает использование карт "Мир"
Индонезия рассматривает использование карт "Мир" - РИА Новости, 05.01.2023
Индонезия рассматривает использование карт "Мир"
Индонезия "пока в процессе" рассмотрения варианта использования карт российской платежной системы "Мир", он займет "некоторое время", заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T06:27
2023-01-05T06:27
2023-01-05T06:27
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Индонезия "пока в процессе" рассмотрения варианта использования карт российской платежной системы "Мир", он займет "некоторое время", заявил РИА Новости индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес. "Мы рекомендовали (индонезийским банкам рассмотреть вопрос использования карт "Мир" – ред.), но я думаю, это займет определенное время. Мы знаем, что карты "Мир" используются уже во многих странах – в Турции, Вьетнаме, в СНГ. В Индонезии мы пока в процессе", – сказал дипломат. Он отметил, что в Индонезии, преимущественно на острове Бали, сейчас живут около 40 тысяч россиян, и они находят способы проводить банковские операции.
https://ria.ru/20221214/integratsiya-1838748419.html
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индонезия, москва, турция, снг
Индонезия, Москва, Турция, СНГ
Индонезия рассматривает использование карт "Мир"
Посол Таварес: Индонезия "пока в процессе" рассмотрения использования платежных карт "Мир"