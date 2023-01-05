https://ria.ru/20230105/mikhalkov-1843182850.html
Михалкова госпитализировали с гриппом
Михалкова госпитализировали с гриппом - РИА Новости, 05.01.2023
Михалкова госпитализировали с гриппом
Кинорежиссера Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ирина Мячина. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T18:52
2023-01-05T18:52
2023-01-05T19:46
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Кинорежиссера Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ирина Мячина."Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом", — рассказала собеседница агентства.Ранее в четверг в СМИ появилась информация, что кинематографист находится в тяжелом состоянии из-за пневмонии.Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Является председателем Союза кинематографистов России и президентом Московского международного кинофестиваля.В 1991 году получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за картину "Урга — территория любви". В 1995-м ему вручили "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" за ленту "Утомленные солнцем". К числу наиболее известных работ Михалкова также относятся "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974), "Несколько дней из жизни Обломова" (1979), "Сибирский цирюльник" (1998), драма "12" (2007).
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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никита михалков, культура, новости культуры, коронавирус covid-19, россия
Никита Михалков, Культура, Культура, Новости культуры, Коронавирус COVID-19, Россия
18:52 05.01.2023 (обновлено: 19:46 05.01.2023)
Михалкова госпитализировали с гриппом
Пресс-секретарь Мячина сообщила о госпитализации режиссера Никиты Михалкова с гриппом
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Кинорежиссера Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ирина Мячина.
"Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом", — рассказала собеседница агентства.
Ранее в четверг в СМИ появилась информация, что кинематографист находится в тяжелом состоянии из-за пневмонии.
Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Является председателем Союза кинематографистов России
и президентом Московского международного кинофестиваля.
В 1991 году получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за картину "Урга — территория любви". В 1995-м ему вручили "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" за ленту "Утомленные солнцем". К числу наиболее известных работ Михалкова также относятся "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974), "Несколько дней из жизни Обломова" (1979), "Сибирский цирюльник" (1998), драма "12" (2007).