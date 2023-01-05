https://ria.ru/20230105/medvedev-1843156255.html

Медведев прокомментировал отправку "Адмирала Горшкова" к берегам НАТО

Медведев прокомментировал отправку "Адмирала Горшкова" к берегам НАТО - РИА Новости, 05.01.2023

Медведев прокомментировал отправку "Адмирала Горшкова" к берегам НАТО

Отправка фрегата "Адмирал Горшков" к берегам стран — членов НАТО стала главным подарком к Новому году, заявил заместитель председателя Совета безопасности... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T15:16

2023-01-05T15:16

2023-01-05T15:36

новое оружие россии

безопасность

нато

дмитрий медведев

россия

адмирал горшков (фрегат)

циркон

североморск

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Отправка фрегата "Адмирал Горшков" к берегам стран — членов НАТО стала главным подарком к Новому году, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет "Циркон" отправился вчера к берегам стран НАТО. Тысяча километров дальности их применения с гиперзвуком в девять Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь!" — написал он.По словам чиновника, это оружие приведет в чувство любого, кто посмеет угрожать России и ее союзникам. Медведев также отметил, что Москва теперь будет разговаривать на языке силы, поскольку "по-другому не понимаете"."Вам и вашим прихвостням, убивающим наших людей, никогда не будет прощения. Будем говорить с вами на языке силы, <...> выпускать еще больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны", — подчеркнул зампреда.В декабре прошлого года "Адмирал Горшков" завершил переход с Кронштадского морского завода, где находился на плановом техническом обслуживании, в главную базу Северного флота в Североморск.Накануне президент Владимир Путин отправил корабль на боевую службу. Он подчеркнул, что гиперзвуковые крылатые "Цирконы" надежно защищают безопасность России."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя тягу собственного двигателя.Ее предельная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.

https://ria.ru/20230104/fregat-1843081267.html

https://ria.ru/20230104/tsirkon-1843046934.html

россия

североморск

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Ольга Фомченкова

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Выход фрегата "Адмирал Горшков" из базы Кадры выхода фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» из базы. 2023-01-05T15:16 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, нато, дмитрий медведев, россия, адмирал горшков (фрегат), циркон, североморск, владимир путин