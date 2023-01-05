Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал отправку "Адмирала Горшкова" к берегам НАТО - РИА Новости, 05.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20230105/medvedev-1843156255.html
Медведев прокомментировал отправку "Адмирала Горшкова" к берегам НАТО
Медведев прокомментировал отправку "Адмирала Горшкова" к берегам НАТО - РИА Новости, 05.01.2023
Медведев прокомментировал отправку "Адмирала Горшкова" к берегам НАТО
Отправка фрегата "Адмирал Горшков" к берегам стран — членов НАТО стала главным подарком к Новому году, заявил заместитель председателя Совета безопасности... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T15:16
2023-01-05T15:36
новое оружие россии
безопасность
нато
дмитрий медведев
россия
адмирал горшков (фрегат)
циркон
североморск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843072769_0:99:3239:1921_1920x0_80_0_0_adceaaac27eba71da324c0ea8af10f1d.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Отправка фрегата "Адмирал Горшков" к берегам стран — членов НАТО стала главным подарком к Новому году, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет "Циркон" отправился вчера к берегам стран НАТО. Тысяча километров дальности их применения с гиперзвуком в девять Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь!" — написал он.По словам чиновника, это оружие приведет в чувство любого, кто посмеет угрожать России и ее союзникам. Медведев также отметил, что Москва теперь будет разговаривать на языке силы, поскольку "по-другому не понимаете"."Вам и вашим прихвостням, убивающим наших людей, никогда не будет прощения. Будем говорить с вами на языке силы, &lt;...&gt; выпускать еще больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны", — подчеркнул зампреда.В декабре прошлого года "Адмирал Горшков" завершил переход с Кронштадского морского завода, где находился на плановом техническом обслуживании, в главную базу Северного флота в Североморск.Накануне президент Владимир Путин отправил корабль на боевую службу. Он подчеркнул, что гиперзвуковые крылатые "Цирконы" надежно защищают безопасность России."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя тягу собственного двигателя.Ее предельная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.
https://ria.ru/20230104/fregat-1843081267.html
https://ria.ru/20230104/tsirkon-1843046934.html
россия
североморск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Выход фрегата "Адмирал Горшков" из базы
Кадры выхода фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» из базы.
2023-01-05T15:16
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843072769_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_5d53aff561fb7e377b974ab7f5d3fc01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, нато, дмитрий медведев, россия, адмирал горшков (фрегат), циркон, североморск, владимир путин
Новое оружие России, Безопасность, НАТО, Дмитрий Медведев, Россия, Адмирал Горшков (фрегат), Циркон, Североморск, Владимир Путин
15:16 05.01.2023 (обновлено: 15:36 05.01.2023)
 
Медведев прокомментировал отправку "Адмирала Горшкова" к берегам НАТО

Медведев назвал отправку "Адмирала Горшкова" с "Цирконами" подарком НАТО к Новому году

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" уходит на боевую службу
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков уходит на боевую службу - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" уходит на боевую службу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Отправка фрегата "Адмирал Горшков" к берегам стран — членов НАТО стала главным подарком к Новому году, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет "Циркон" отправился вчера к берегам стран НАТО. Тысяча километров дальности их применения с гиперзвуком в девять Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь!" — написал он.
По словам чиновника, это оружие приведет в чувство любого, кто посмеет угрожать России и ее союзникам. Медведев также отметил, что Москва теперь будет разговаривать на языке силы, поскольку "по-другому не понимаете".
"Вам и вашим прихвостням, убивающим наших людей, никогда не будет прощения. Будем говорить с вами на языке силы, <...> выпускать еще больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны", — подчеркнул зампреда.
В декабре прошлого года "Адмирал Горшков" завершил переход с Кронштадского морского завода, где находился на плановом техническом обслуживании, в главную базу Северного флота в Североморск.
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков выходит на боевую службу - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
Вчера, 19:51
Военный эксперт оценил мощность фрегата "Адмирал Горшков"
Накануне президент Владимир Путин отправил корабль на боевую службу. Он подчеркнул, что гиперзвуковые крылатые "Цирконы" надежно защищают безопасность России.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя тягу собственного двигателя.
Ее предельная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Вчера, 14:10
"Циркон" преодолеет любую ПВО и ПРО, заявил Шойгу
 
Новое оружие РоссииБезопасностьНАТОДмитрий МедведевРоссияАдмирал Горшков (фрегат)ЦирконСевероморскВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала