https://ria.ru/20230105/medvedev-1843156255.html
Медведев прокомментировал отправку "Адмирала Горшкова" к берегам НАТО
Медведев прокомментировал отправку "Адмирала Горшкова" к берегам НАТО - РИА Новости, 05.01.2023
Медведев прокомментировал отправку "Адмирала Горшкова" к берегам НАТО
Отправка фрегата "Адмирал Горшков" к берегам стран — членов НАТО стала главным подарком к Новому году, заявил заместитель председателя Совета безопасности... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T15:16
2023-01-05T15:16
2023-01-05T15:36
новое оружие россии
безопасность
нато
дмитрий медведев
россия
адмирал горшков (фрегат)
циркон
североморск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843072769_0:99:3239:1921_1920x0_80_0_0_adceaaac27eba71da324c0ea8af10f1d.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Отправка фрегата "Адмирал Горшков" к берегам стран — членов НАТО стала главным подарком к Новому году, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет "Циркон" отправился вчера к берегам стран НАТО. Тысяча километров дальности их применения с гиперзвуком в девять Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь!" — написал он.По словам чиновника, это оружие приведет в чувство любого, кто посмеет угрожать России и ее союзникам. Медведев также отметил, что Москва теперь будет разговаривать на языке силы, поскольку "по-другому не понимаете"."Вам и вашим прихвостням, убивающим наших людей, никогда не будет прощения. Будем говорить с вами на языке силы, <...> выпускать еще больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны", — подчеркнул зампреда.В декабре прошлого года "Адмирал Горшков" завершил переход с Кронштадского морского завода, где находился на плановом техническом обслуживании, в главную базу Северного флота в Североморск.Накануне президент Владимир Путин отправил корабль на боевую службу. Он подчеркнул, что гиперзвуковые крылатые "Цирконы" надежно защищают безопасность России."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя тягу собственного двигателя.Ее предельная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.
https://ria.ru/20230104/fregat-1843081267.html
https://ria.ru/20230104/tsirkon-1843046934.html
россия
североморск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843072769_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_5d53aff561fb7e377b974ab7f5d3fc01.jpg
Выход фрегата "Адмирал Горшков" из базы
Кадры выхода фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» из базы.
2023-01-05T15:16
true
PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, нато, дмитрий медведев, россия, адмирал горшков (фрегат), циркон, североморск, владимир путин
Новое оружие России, Безопасность, НАТО, Дмитрий Медведев, Россия, Адмирал Горшков (фрегат), Циркон, Североморск, Владимир Путин
15:16 05.01.2023 (обновлено: 15:36 05.01.2023)
Медведев прокомментировал отправку "Адмирала Горшкова" к берегам НАТО
Медведев назвал отправку "Адмирала Горшкова" с "Цирконами" подарком НАТО к Новому году
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Отправка фрегата "Адмирал Горшков" к берегам стран — членов НАТО стала главным подарком к Новому году, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет "Циркон" отправился вчера к берегам стран НАТО. Тысяча километров дальности их применения с гиперзвуком в девять Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь!" — написал он.
По словам чиновника, это оружие приведет в чувство любого, кто посмеет угрожать России и ее союзникам. Медведев также отметил, что Москва теперь будет разговаривать на языке силы, поскольку "по-другому не понимаете".
"Вам и вашим прихвостням, убивающим наших людей, никогда не будет прощения. Будем говорить с вами на языке силы, <...> выпускать еще больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны", — подчеркнул зампреда.
В декабре прошлого года "Адмирал Горшков" завершил переход с Кронштадского морского завода, где находился на плановом техническом обслуживании, в главную базу Северного флота в Североморск
.
Накануне президент Владимир Путин
отправил корабль на боевую службу. Он подчеркнул, что гиперзвуковые крылатые "Цирконы" надежно защищают безопасность России.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя тягу собственного двигателя.
Ее предельная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.