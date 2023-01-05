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Глава МЧС России исполнил три детские мечты в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 05.01.2023
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Новый год — 2023
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Глава МЧС России исполнил три детские мечты в рамках акции "Елка желаний"
Глава МЧС России исполнил три детские мечты в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 05.01.2023
Глава МЧС России исполнил три детские мечты в рамках акции "Елка желаний"
Глава МЧС России Александр Куренков в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечты девочки Полины из Москвы, которая хотела побывать в роли кинолога, мальчика Яна РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T10:06
2023-01-05T10:06
новый год — 2023
общество
александр куренков (мчс)
дед мороз
казань
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечты девочки Полины из Москвы, которая хотела побывать в роли кинолога, мальчика Яна из Казани, мечтавшего полетать на вертолете, и мальчика Юрия из Смоленска, желавшего побывать в пожарной части. В декабре Куренков принял участие в акции "Елка желаний", сняв сразу три открытки с новогодними желаниями детей. Для Полины, которая мечтала побывать в роли кинолога, организовали экскурсию, на которой ей рассказали о работе спасателей. Также девочку познакомили с четвероногими спасателями. Ян, который хотел полетать на вертолете, не только смог посмотреть на землю с высоты птичьего полета, но и увидел, как спасатели десантируются из вертолета. В конце встречи к мальчику на снегоходе приехал Дед Мороз с подарками. А Юрий, который хотел побывать в пожарной части, смог посидеть за рулем настоящей пожарной машины и включить сирену. В конце встречи к мальчику также пришел Дед Мороз и вручил подарки.
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казань
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общество, александр куренков (мчс), дед мороз, казань, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), елка желаний
Новый год — 2023, Общество, Александр Куренков (МЧС), Дед Мороз, Казань, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Елка желаний
10:06 05.01.2023
 
Глава МЧС России исполнил три детские мечты в рамках акции "Елка желаний"

Глава МЧС России Куренков исполнил желания трех детей в рамках акции "Елка желаний"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГлава МЧС России Александр Куренков принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Глава МЧС России Александр Куренков принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Глава МЧС России Александр Куренков принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечты девочки Полины из Москвы, которая хотела побывать в роли кинолога, мальчика Яна из Казани, мечтавшего полетать на вертолете, и мальчика Юрия из Смоленска, желавшего побывать в пожарной части.
В декабре Куренков принял участие в акции "Елка желаний", сняв сразу три открытки с новогодними желаниями детей.
Для Полины, которая мечтала побывать в роли кинолога, организовали экскурсию, на которой ей рассказали о работе спасателей. Также девочку познакомили с четвероногими спасателями.
Ян, который хотел полетать на вертолете, не только смог посмотреть на землю с высоты птичьего полета, но и увидел, как спасатели десантируются из вертолета. В конце встречи к мальчику на снегоходе приехал Дед Мороз с подарками.
А Юрий, который хотел побывать в пожарной части, смог посидеть за рулем настоящей пожарной машины и включить сирену. В конце встречи к мальчику также пришел Дед Мороз и вручил подарки.
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
08:24Новый год — 2023
Абрамченко исполнила мечту мальчика из Иркутской области
 
Новый год — 2023ОбществоАлександр Куренков (МЧС)Дед МорозКазаньМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Елка желаний
 
 
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