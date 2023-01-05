https://ria.ru/20230105/mechty-1843119682.html

Глава МЧС России исполнил три детские мечты в рамках акции "Елка желаний"

Глава МЧС России исполнил три детские мечты в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 05.01.2023

Глава МЧС России исполнил три детские мечты в рамках акции "Елка желаний"

Глава МЧС России Александр Куренков в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечты девочки Полины из Москвы, которая хотела побывать в роли кинолога, мальчика Яна РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T10:06

2023-01-05T10:06

2023-01-05T10:06

новый год — 2023

общество

александр куренков (мчс)

дед мороз

казань

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечты девочки Полины из Москвы, которая хотела побывать в роли кинолога, мальчика Яна из Казани, мечтавшего полетать на вертолете, и мальчика Юрия из Смоленска, желавшего побывать в пожарной части. В декабре Куренков принял участие в акции "Елка желаний", сняв сразу три открытки с новогодними желаниями детей. Для Полины, которая мечтала побывать в роли кинолога, организовали экскурсию, на которой ей рассказали о работе спасателей. Также девочку познакомили с четвероногими спасателями. Ян, который хотел полетать на вертолете, не только смог посмотреть на землю с высоты птичьего полета, но и увидел, как спасатели десантируются из вертолета. В конце встречи к мальчику на снегоходе приехал Дед Мороз с подарками. А Юрий, который хотел побывать в пожарной части, смог посидеть за рулем настоящей пожарной машины и включить сирену. В конце встречи к мальчику также пришел Дед Мороз и вручил подарки.

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казань

москва

россия

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общество, александр куренков (мчс), дед мороз, казань, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), елка желаний