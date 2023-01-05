https://ria.ru/20230105/mechta-1843111341.html

Абрамченко исполнила мечту мальчика из Иркутской области

Абрамченко исполнила мечту мальчика из Иркутской области - РИА Новости, 05.01.2023

Абрамченко исполнила мечту мальчика из Иркутской области

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко исполнила мечту семилетнего Никиты из Иркутской области, подарив ему первый в его жизни мобильный телефон, такой же подарок... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T08:24

2023-01-05T08:24

2023-01-05T08:27

новый год — 2023

общество

виктория абрамченко

иркутская область

россия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко исполнила мечту семилетнего Никиты из Иркутской области, подарив ему первый в его жизни мобильный телефон, такой же подарок получил его брат-близнец Андрей. "Никита, я тебя поздравляю с Новым годом и дарю твой первый мобильный телефон", - сказала Абрамченко. Такой же подарок получил его брат-близнец Андрей. Ребята растут в многодетной семье, и Никита пока не очень активно разговаривает, в отличие от брата, рассказала их мама Анна Юрьевна. "Я надеюсь, что этот мобильный телефон - мы его специально выбрали для ребят, которые могут адаптироваться и развивать речевые функции, развивать слух, - что этот мобильный телефон ему поможет. С Андреем, я думаю, в паре они будут быстро осваивать эти новые навыки, будут использовать мобильные телефоны для того, чтобы постигать современный мир", - сказала Абрамченко. В семье еще несколько детей: Арсений учится в восьмом классе и мечтает стать IT-специалистом, а еще Вероника и Виктория - одна ходит в детский сад, другая учится в первом классе. Все они тоже получили новогодние подарки. "Никита - самый лучший брат, мы с ним всегда дружим", - сказал Андрей, поблагодарив за подарки. "Ты большой молодец. У братьев-близнецов всегда очень сильная крепкая связь, и я рада, что у вас такая дружная крепкая семья. Анна Юрьевна, Вам большой поклон за это. Дети в любви растут, в заботе. Хочу, чтобы Никита поправлялся быстрее, чтобы восстанавливались речевые функции", - сказала вице-премьер. "Я хочу вам пожелать Вам и всем Вашим ребятам крепкого здоровья, чтобы все мечты сбывались. Мы можем сделать мир лучше, можем помогать друг другу. Не нужно останавливаться на этом пути добрых дел", - подчеркнула Абрамченко.

https://ria.ru/20230103/mechty-1842907441.html

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общество, виктория абрамченко, иркутская область, россия