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Абрамченко исполнила мечту мальчика из Иркутской области - РИА Новости, 05.01.2023
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Абрамченко исполнила мечту мальчика из Иркутской области
Абрамченко исполнила мечту мальчика из Иркутской области - РИА Новости, 05.01.2023
Абрамченко исполнила мечту мальчика из Иркутской области
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко исполнила мечту семилетнего Никиты из Иркутской области, подарив ему первый в его жизни мобильный телефон, такой же подарок... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T08:24
2023-01-05T08:27
новый год — 2023
общество
виктория абрамченко
иркутская область
россия
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко исполнила мечту семилетнего Никиты из Иркутской области, подарив ему первый в его жизни мобильный телефон, такой же подарок получил его брат-близнец Андрей. "Никита, я тебя поздравляю с Новым годом и дарю твой первый мобильный телефон", - сказала Абрамченко. Такой же подарок получил его брат-близнец Андрей. Ребята растут в многодетной семье, и Никита пока не очень активно разговаривает, в отличие от брата, рассказала их мама Анна Юрьевна. "Я надеюсь, что этот мобильный телефон - мы его специально выбрали для ребят, которые могут адаптироваться и развивать речевые функции, развивать слух, - что этот мобильный телефон ему поможет. С Андреем, я думаю, в паре они будут быстро осваивать эти новые навыки, будут использовать мобильные телефоны для того, чтобы постигать современный мир", - сказала Абрамченко. В семье еще несколько детей: Арсений учится в восьмом классе и мечтает стать IT-специалистом, а еще Вероника и Виктория - одна ходит в детский сад, другая учится в первом классе. Все они тоже получили новогодние подарки. "Никита - самый лучший брат, мы с ним всегда дружим", - сказал Андрей, поблагодарив за подарки. "Ты большой молодец. У братьев-близнецов всегда очень сильная крепкая связь, и я рада, что у вас такая дружная крепкая семья. Анна Юрьевна, Вам большой поклон за это. Дети в любви растут, в заботе. Хочу, чтобы Никита поправлялся быстрее, чтобы восстанавливались речевые функции", - сказала вице-премьер. "Я хочу вам пожелать Вам и всем Вашим ребятам крепкого здоровья, чтобы все мечты сбывались. Мы можем сделать мир лучше, можем помогать друг другу. Не нужно останавливаться на этом пути добрых дел", - подчеркнула Абрамченко.
https://ria.ru/20230103/mechty-1842907441.html
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общество, виктория абрамченко, иркутская область, россия
Новый год — 2023, Общество, Виктория Абрамченко, Иркутская область, Россия
08:24 05.01.2023 (обновлено: 08:27 05.01.2023)
 
Абрамченко исполнила мечту мальчика из Иркутской области

Абрамченко исполнила мечту мальчика из Иркутской области, подарив ему и его брату телефоны

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко исполнила мечту семилетнего Никиты из Иркутской области, подарив ему первый в его жизни мобильный телефон, такой же подарок получил его брат-близнец Андрей.
"Никита, я тебя поздравляю с Новым годом и дарю твой первый мобильный телефон", - сказала Абрамченко.
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Такой же подарок получил его брат-близнец Андрей. Ребята растут в многодетной семье, и Никита пока не очень активно разговаривает, в отличие от брата, рассказала их мама Анна Юрьевна.
"Я надеюсь, что этот мобильный телефон - мы его специально выбрали для ребят, которые могут адаптироваться и развивать речевые функции, развивать слух, - что этот мобильный телефон ему поможет. С Андреем, я думаю, в паре они будут быстро осваивать эти новые навыки, будут использовать мобильные телефоны для того, чтобы постигать современный мир", - сказала Абрамченко.
В семье еще несколько детей: Арсений учится в восьмом классе и мечтает стать IT-специалистом, а еще Вероника и Виктория - одна ходит в детский сад, другая учится в первом классе. Все они тоже получили новогодние подарки.
"Никита - самый лучший брат, мы с ним всегда дружим", - сказал Андрей, поблагодарив за подарки.
"Ты большой молодец. У братьев-близнецов всегда очень сильная крепкая связь, и я рада, что у вас такая дружная крепкая семья. Анна Юрьевна, Вам большой поклон за это. Дети в любви растут, в заботе. Хочу, чтобы Никита поправлялся быстрее, чтобы восстанавливались речевые функции", - сказала вице-премьер.
"Я хочу вам пожелать Вам и всем Вашим ребятам крепкого здоровья, чтобы все мечты сбывались. Мы можем сделать мир лучше, можем помогать друг другу. Не нужно останавливаться на этом пути добрых дел", - подчеркнула Абрамченко.
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