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Российские войска уничтожили украинскую артсистему М777 производства США - РИА Новости, 05.01.2023
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Российские войска уничтожили украинскую артсистему М777 производства США
Российские войска уничтожили украинскую артсистему М777 производства США - РИА Новости, 05.01.2023
Российские войска уничтожили украинскую артсистему М777 производства США
Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в Николаевской области украинскую артиллерийскую М777 производства США, сообщило министерство обороны РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T14:08
2023-01-05T14:09
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
безопасность
в мире
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в Николаевской области украинскую артиллерийскую М777 производства США, сообщило министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Матросовка Николаевской области уничтожена артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, в районе населенного пункта Новоселовка Луганской Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-37", - отмечает МО РФ.
сша
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сша, россия, украина, безопасность, в мире, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, Безопасность, В мире, Николаевская область
14:08 05.01.2023 (обновлено: 14:09 05.01.2023)
 
Российские войска уничтожили украинскую артсистему М777 производства США

Минобороны: ВС России уничтожили артсистему М777 ВСУ производства США в районе Матросовки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в Николаевской области украинскую артиллерийскую М777 производства США, сообщило министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Матросовка Николаевской области уничтожена артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, в районе населенного пункта Новоселовка Луганской Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-37", - отмечает МО РФ.
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