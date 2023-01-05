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Российские войска уничтожили украинскую артсистему М777 производства США

Российские войска уничтожили украинскую артсистему М777 производства США - РИА Новости, 05.01.2023

Российские войска уничтожили украинскую артсистему М777 производства США

Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в Николаевской области украинскую артиллерийскую М777 производства США, сообщило министерство обороны РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T14:08

2023-01-05T14:08

2023-01-05T14:09

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в Николаевской области украинскую артиллерийскую М777 производства США, сообщило министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Матросовка Николаевской области уничтожена артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, в районе населенного пункта Новоселовка Луганской Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-37", - отмечает МО РФ.

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сша, россия, украина, безопасность, в мире, николаевская область