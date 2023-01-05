СМИ: Марокко выдвинуло требования к Израилю в обмен на открытие посольства
Axios: Марокко выдвинуло требования к Израилю в обмен на открытие посольства в Тель-Авиве
Пустыня Сахара снятая с борта МКС. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Марокко в последние месяцы начало связывать открытие своего полноценного посольства в Тель-Авиве с признанием Западной Сахары частью королевства со стороны Израиля, сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники.
"Как сообщили Axios четыре действующих и бывших израильских чиновника, непосредственно занимающихся этим вопросом, Марокко в последние месяцы начало связывать открытие своего посольства в Тель-Авиве с официальным признанием со стороны израильского правительства суверенитета королевства в Западной Сахаре", - говорится в сообщении портала.
Как заявили чиновники, пока израильское правительство решило не заниматься этим вопросом. По их словам, МИД Израиля считает, что марокканская сторона использует вопрос с признанием в качестве предлога не открывать полноценное посольство в Тель-Авиве из-за критики в королевстве.
Как сообщает портал, израильские чиновники считают, что у нового правительства страны не будет проблем с признанием Западной Сахары частью Марокко, указывая на надежды премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить королевство в ближайшие месяцы.
В январе 2021 года дипломатическая миссия Израиля спустя 20 лет возобновила деятельность в Марокко.
В Израиле в конце декабря 2022 года было приведено к присяге перед парламентом правительство во главе с Нетаньяху.
12 декабря 2020, 17:34МИД раскритиковал признание США суверенитета Марокко над Западной Сахарой
Западная Сахара - территория на северо-западе Африки. С 1884 года этот регион был испанской колонией. В 1973 году в Западной Сахаре был создан Народный фронт освобождения Западной Сахары (ПОЛИСАРИО). В 1975 году при активном давлении Марокко и Мавритании в Мадриде было подписано соглашение о передаче Испанией северной части Западной Сахары под юрисдикцию Марокко, а южной - Мавритании. В 1976 году Фронт ПОЛИСАРИО провозгласил независимое государство - Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР). САДР в разное время была признана несколькими десятками государств мира, однако часть стран отказались позже от ее признания.
Сейчас около 80% территории Западной Сахары контролирует Марокко, остальную часть - Фронт ПОЛИСАРИО. С 1991 года, после достижения договоренности о прекращении огня, в Западной Сахаре действует миротворческая миссия ООН по референдуму, созданная по мандату Совета Безопасности ООН.
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