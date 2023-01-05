https://ria.ru/20230105/marokko-1843104186.html

СМИ: Марокко выдвинуло требования к Израилю в обмен на открытие посольства

СМИ: Марокко выдвинуло требования к Израилю в обмен на открытие посольства - РИА Новости, 05.01.2023

СМИ: Марокко выдвинуло требования к Израилю в обмен на открытие посольства

Марокко в последние месяцы начало связывать открытие своего полноценного посольства в Тель-Авиве с признанием Западной Сахары частью королевства со стороны... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T05:00

2023-01-05T05:00

2023-01-05T05:00

в мире

биньямин нетаньяху

марокко

израиль

тель-авив

оон

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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Марокко в последние месяцы начало связывать открытие своего полноценного посольства в Тель-Авиве с признанием Западной Сахары частью королевства со стороны Израиля, сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники. Как заявили чиновники, пока израильское правительство решило не заниматься этим вопросом. По их словам, МИД Израиля считает, что марокканская сторона использует вопрос с признанием в качестве предлога не открывать полноценное посольство в Тель-Авиве из-за критики в королевстве. Как сообщает портал, израильские чиновники считают, что у нового правительства страны не будет проблем с признанием Западной Сахары частью Марокко, указывая на надежды премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить королевство в ближайшие месяцы. В январе 2021 года дипломатическая миссия Израиля спустя 20 лет возобновила деятельность в Марокко. В Израиле в конце декабря 2022 года было приведено к присяге перед парламентом правительство во главе с Нетаньяху. Западная Сахара - территория на северо-западе Африки. С 1884 года этот регион был испанской колонией. В 1973 году в Западной Сахаре был создан Народный фронт освобождения Западной Сахары (ПОЛИСАРИО). В 1975 году при активном давлении Марокко и Мавритании в Мадриде было подписано соглашение о передаче Испанией северной части Западной Сахары под юрисдикцию Марокко, а южной - Мавритании. В 1976 году Фронт ПОЛИСАРИО провозгласил независимое государство - Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР). САДР в разное время была признана несколькими десятками государств мира, однако часть стран отказались позже от ее признания. Сейчас около 80% территории Западной Сахары контролирует Марокко, остальную часть - Фронт ПОЛИСАРИО. С 1991 года, после достижения договоренности о прекращении огня, в Западной Сахаре действует миротворческая миссия ООН по референдуму, созданная по мандату Совета Безопасности ООН.

https://ria.ru/20201212/mid-1588930252.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221009/1822617456.html

марокко

израиль

тель-авив

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в мире, биньямин нетаньяху, марокко, израиль, тель-авив, оон