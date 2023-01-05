https://ria.ru/20230105/makron-1843117574.html
Заявление Макрона о будущем Украины обескуражило китайцев
Заявление Макрона о будущем Украины обескуражило китайцев - РИА Новости, 05.01.2023
Заявление Макрона о будущем Украины обескуражило китайцев
Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за слова о том, что до восстановления мира в Европе и до победы... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T09:44
2023-01-05T09:44
2023-01-05T13:03
в мире
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за слова о том, что до восстановления мира в Европе и до победы Украины поддержка Киева не ослабнет. "Запад никогда не рассматривал возможность мирных переговоров с Россией. Западные политики дают эти так называемые обещания о гарантиях безопасности, чтобы создать видимость деятельности", — написал один из комментаторов. "И Германия, и Франция ясно выразили враждебность по отношению к России", — поддержал другой. "Чем больше Макрон дает оружия для затягивания конфликта на Украине, тем больше денег Америка зарабатывает на европейцах!" — отметил третий. "Макрон отстаивает интересы США и помогает Вашингтону заработать еще больше денег", — поделился мнением еще один читатель. "Он, с одной стороны, хочет сблизиться с Россией, а с другой — продолжает поставлять оружие Украине", — заключил пользователь. Лидеры европейских стран, в том числе Франции и Германии, постоянно заверяют Киев в неизменности поддержки с их стороны. Так, уже в новом году Макрон заявил о желании усилить военную помощь Украине и передать ей легкие танки AMX-10 RC.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221208/ukraina-1837253284.html
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в мире, эммануэль макрон, украина, киев, франция, владимир зеленский
В мире, Эммануэль Макрон, Украина, Киев, Франция, Владимир Зеленский
09:44 05.01.2023 (обновлено: 13:03 05.01.2023)
Заявление Макрона о будущем Украины обескуражило китайцев
Читатели "Гуаньча" раскритиковали слова президента Франции Макрона о победе Украины
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Читатели китайского портала "Гуаньча"
раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за слова о том, что до восстановления мира в Европе и до победы Украины поддержка Киева не ослабнет.
"Запад никогда не рассматривал возможность мирных переговоров с Россией. Западные политики дают эти так называемые обещания о гарантиях безопасности, чтобы создать видимость деятельности", — написал один из комментаторов.
"И Германия, и Франция ясно выразили враждебность по отношению к России", — поддержал другой.
"Чем больше Макрон дает оружия для затягивания конфликта на Украине, тем больше денег Америка зарабатывает на европейцах!" — отметил третий.
"Макрон отстаивает интересы США и помогает Вашингтону заработать еще больше денег", — поделился мнением еще один читатель.
"Он, с одной стороны, хочет сблизиться с Россией, а с другой — продолжает поставлять оружие Украине", — заключил пользователь.
Лидеры европейских стран, в том числе Франции и Германии, постоянно заверяют Киев в неизменности поддержки с их стороны. Так, уже в новом году Макрон заявил о желании усилить военную помощь Украине и передать ей легкие танки AMX-10 RC.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО
продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.