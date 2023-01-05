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Почти всех раненных в Макеевке перевели на лечение в другие регионы России - РИА Новости, 05.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/makeevka-1843099843.html
Почти всех раненных в Макеевке перевели на лечение в другие регионы России
Почти всех раненных в Макеевке перевели на лечение в другие регионы России - РИА Новости, 05.01.2023
Почти всех раненных в Макеевке перевели на лечение в другие регионы России
Почти всех военных, пострадавших при украинском ударе по Макеевке, перевели на лечение в другие регионы России, заявил в Telegram-канале временно исполняющий... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T01:32
2023-01-05T12:48
специальная военная операция на украине
денис пушилин
виктор горемыкин
дмитрий азаров
макеевка
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 янв — РИА Новости. Почти всех военных, пострадавших при украинском ударе по Макеевке, перевели на лечение в другие регионы России, заявил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он рассказал, что вместе с заместителем министра обороны Виктором Горемыкиным и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым посетил раненых в больницах Ростовской области и ДНР.Пушилин отметил, что, по словам врачей, раненые начали поступать очень быстро после обстрела и благодаря этому удалось своевременно оказать им медицинскую помощь.Азаров, со своей стороны, уточнил, что примерно 60-70 пострадавших уроженцев Cамарской области отправят в местный госпиталь. По информации Минобороны, в первые минуты нового года украинские войска выпустили из РСЗО HIMARS шесть ракет по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки. Четыре ракеты попали в здание, из-за чего там обрушились перекрытия. По последним сведениям, погибли 89 военнослужащих, среди них — заместитель командира полка. Основной причиной гибели военных в ведомстве назвали использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска. В Минобороны подчеркнули, что примут все меры, чтобы исключить подобные происшествия в будущем, а по итогам расследования виновных привлекут к ответственности.
https://ria.ru/20230104/spetsoperatsiya-1843091034.html
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денис пушилин, виктор горемыкин, дмитрий азаров, макеевка, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Виктор Горемыкин, Дмитрий Азаров, Макеевка, Россия, Донецкая Народная Республика
01:32 05.01.2023 (обновлено: 12:48 05.01.2023)
 
Почти всех раненных в Макеевке перевели на лечение в другие регионы России

Глава ДНР Пушилин заявил о переводе почти всех раненных в Макеевке бойцов в другие регионы

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости
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Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 янв — РИА Новости. Почти всех военных, пострадавших при украинском ударе по Макеевке, перевели на лечение в другие регионы России, заявил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Он рассказал, что вместе с заместителем министра обороны Виктором Горемыкиным и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым посетил раненых в больницах Ростовской области и ДНР.
Пушилин отметил, что, по словам врачей, раненые начали поступать очень быстро после обстрела и благодаря этому удалось своевременно оказать им медицинскую помощь.

"Почти всех уже перевели в другие регионы России", — добавил руководитель ДНР.

Азаров, со своей стороны, уточнил, что примерно 60-70 пострадавших уроженцев Cамарской области отправят в местный госпиталь.
По информации Минобороны, в первые минуты нового года украинские войска выпустили из РСЗО HIMARS шесть ракет по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки. Четыре ракеты попали в здание, из-за чего там обрушились перекрытия. По последним сведениям, погибли 89 военнослужащих, среди них — заместитель командира полка.
Основной причиной гибели военных в ведомстве назвали использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска. В Минобороны подчеркнули, что примут все меры, чтобы исключить подобные происшествия в будущем, а по итогам расследования виновных привлекут к ответственности.
Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания в Макеевке - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Вчера, 21:58Специальная военная операция на Украине
Спецоперация, 4 января: число погибших в Макеевке военных выросло до 89
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинВиктор ГоремыкинДмитрий АзаровМакеевкаРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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