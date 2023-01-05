https://ria.ru/20230105/makeevka-1843099843.html

Почти всех раненных в Макеевке перевели на лечение в другие регионы России

Почти всех раненных в Макеевке перевели на лечение в другие регионы России - РИА Новости, 05.01.2023

Почти всех раненных в Макеевке перевели на лечение в другие регионы России

Почти всех военных, пострадавших при украинском ударе по Макеевке, перевели на лечение в другие регионы России, заявил в Telegram-канале временно исполняющий... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T01:32

2023-01-05T01:32

2023-01-05T12:48

специальная военная операция на украине

денис пушилин

виктор горемыкин

дмитрий азаров

макеевка

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 янв — РИА Новости. Почти всех военных, пострадавших при украинском ударе по Макеевке, перевели на лечение в другие регионы России, заявил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он рассказал, что вместе с заместителем министра обороны Виктором Горемыкиным и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым посетил раненых в больницах Ростовской области и ДНР.Пушилин отметил, что, по словам врачей, раненые начали поступать очень быстро после обстрела и благодаря этому удалось своевременно оказать им медицинскую помощь.Азаров, со своей стороны, уточнил, что примерно 60-70 пострадавших уроженцев Cамарской области отправят в местный госпиталь. По информации Минобороны, в первые минуты нового года украинские войска выпустили из РСЗО HIMARS шесть ракет по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки. Четыре ракеты попали в здание, из-за чего там обрушились перекрытия. По последним сведениям, погибли 89 военнослужащих, среди них — заместитель командира полка. Основной причиной гибели военных в ведомстве назвали использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска. В Минобороны подчеркнули, что примут все меры, чтобы исключить подобные происшествия в будущем, а по итогам расследования виновных привлекут к ответственности.

https://ria.ru/20230104/spetsoperatsiya-1843091034.html

макеевка

россия

донецкая народная республика

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денис пушилин, виктор горемыкин, дмитрий азаров, макеевка, россия, донецкая народная республика