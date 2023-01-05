01:32 05.01.2023 (обновлено: 12:48 05.01.2023)
Почти всех раненных в Макеевке перевели на лечение в другие регионы России
Глава ДНР Пушилин заявил о переводе почти всех раненных в Макеевке бойцов в другие регионы
© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 янв — РИА Новости. Почти всех военных, пострадавших при украинском ударе по Макеевке, перевели на лечение в другие регионы России, заявил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Он рассказал, что вместе с заместителем министра обороны Виктором Горемыкиным и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым посетил раненых в больницах Ростовской области и ДНР.
Пушилин отметил, что, по словам врачей, раненые начали поступать очень быстро после обстрела и благодаря этому удалось своевременно оказать им медицинскую помощь.
"Почти всех уже перевели в другие регионы России", — добавил руководитель ДНР.
Азаров, со своей стороны, уточнил, что примерно 60-70 пострадавших уроженцев Cамарской области отправят в местный госпиталь.
По информации Минобороны, в первые минуты нового года украинские войска выпустили из РСЗО HIMARS шесть ракет по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки. Четыре ракеты попали в здание, из-за чего там обрушились перекрытия. По последним сведениям, погибли 89 военнослужащих, среди них — заместитель командира полка.
Основной причиной гибели военных в ведомстве назвали использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска. В Минобороны подчеркнули, что примут все меры, чтобы исключить подобные происшествия в будущем, а по итогам расследования виновных привлекут к ответственности.