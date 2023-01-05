https://ria.ru/20230105/magadan-1843107070.html

Пассажира магаданского аэропорта посадили в изолятор за дебош

Пассажира магаданского аэропорта посадили в изолятор за дебош - РИА Новости, 05.01.2023

Пассажира магаданского аэропорта посадили в изолятор за дебош

Полицейские задержали и поместили в изолятор пассажира магаданского аэропорта, который отказался проходить досмотр и повредил имущество аэровокзала, сообщает... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T06:35

2023-01-05T06:35

2023-01-05T15:07

россия

происшествия

магадан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735420793_123:0:900:437_1920x0_80_0_0_3f086eb3e328c4097b1d564a77811fc2.jpg

МАГАДАН, 5 янв — РИА Новости. Полицейские задержали и поместили в изолятор пассажира магаданского аэропорта, который отказался проходить досмотр и повредил имущество аэровокзала, сообщает Управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу. "На пункте досмотра в аэропорту Магадана один из пассажиров отказался проходить досмотровые мероприятия, на требования сотрудников службы авиационной безопасности и сотрудников полиции не реагировал, начал публично оскорблять сотрудников полиции и повредил имущество аэропорта. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении <…> и он был помещен в изолятор временного содержания ОМВД России по Магадану", — сообщает ведомство.

https://ria.ru/20221122/deboshir-1833251153.html

россия

магадан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия, магадан