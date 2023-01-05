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Пассажира магаданского аэропорта посадили в изолятор за дебош
Пассажира магаданского аэропорта посадили в изолятор за дебош - РИА Новости, 05.01.2023
Пассажира магаданского аэропорта посадили в изолятор за дебош
Полицейские задержали и поместили в изолятор пассажира магаданского аэропорта, который отказался проходить досмотр и повредил имущество аэровокзала, сообщает... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T06:35
2023-01-05T06:35
2023-01-05T15:07
россия
происшествия
магадан
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МАГАДАН, 5 янв — РИА Новости. Полицейские задержали и поместили в изолятор пассажира магаданского аэропорта, который отказался проходить досмотр и повредил имущество аэровокзала, сообщает Управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу. "На пункте досмотра в аэропорту Магадана один из пассажиров отказался проходить досмотровые мероприятия, на требования сотрудников службы авиационной безопасности и сотрудников полиции не реагировал, начал публично оскорблять сотрудников полиции и повредил имущество аэропорта. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении <…> и он был помещен в изолятор временного содержания ОМВД России по Магадану", — сообщает ведомство.
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россия, происшествия, магадан
Россия, Происшествия, Магадан
06:35 05.01.2023 (обновлено: 15:07 05.01.2023)
Пассажира магаданского аэропорта посадили в изолятор за дебош
Полицейские поместили в изолятор пассажира, устроившего дебош в магаданском аэропорту