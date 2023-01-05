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Росгосцирк объяснил инцидент с нападением льва на дрессировщика в Сочи
Росгосцирк объяснил инцидент с нападением льва на дрессировщика в Сочи - РИА Новости, 05.01.2023
Росгосцирк объяснил инцидент с нападением льва на дрессировщика в Сочи
Дрессировщик, на которого накануне напал лев во время выступления в сочинском цирке, получил незначительные травмы, шоу с участием хищника продолжилось в тот же РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T12:47
2023-01-05T12:47
2023-01-05T12:47
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росгосцирк
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СОЧИ, 5 янв - РИА Новости. Дрессировщик, на которого накануне напал лев во время выступления в сочинском цирке, получил незначительные травмы, шоу с участием хищника продолжилось в тот же день, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Росгосцирк. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно как лев в манеже сочинского цирка нападает на дрессировщика во время выступления. Как объяснили агентству в Росгосцирке, ситуацию, возникшую с дрессировщиком Алексеем Макаренко, разрешила его супруга, она "шокировала" льва, после чего хищник отпустил жертву. Там же предположили, что, скорее всего, лев, являющийся представителем прайда, набросился на спину артиста инстинктивно из-за нервной обстановки, возникшей в результате драки между хищниками в манеже. "Дрессировщик в результате нападения получил незначительные травмы от когтей животного. Ему была оказана медицинская помощь. В этот же день и дрессировщик, и львы отработали еще два представления", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что за эмоциональным состоянием животных сейчас следит ветеринар. Кроме этого, как пояснили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, в ходе проверки было установлено, что угрозы для зрителей во время инцидента не было, поскольку по периметру всего манежа были установлены металлические ограждения.
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сочи, краснодарский край, росгосцирк, происшествия
Сочи, Краснодарский край, Росгосцирк, Происшествия
Росгосцирк объяснил инцидент с нападением льва на дрессировщика в Сочи
Росгосцирк объяснил инцидент, связанный с нападением льва на дрессировщика в цирке в Сочи
СОЧИ, 5 янв - РИА Новости. Дрессировщик, на которого накануне напал лев во время выступления в сочинском цирке, получил незначительные травмы, шоу с участием хищника продолжилось в тот же день, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Росгосцирк.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно как лев в манеже сочинского цирка нападает на дрессировщика во время выступления. Как объяснили агентству в Росгосцирке, ситуацию, возникшую с дрессировщиком Алексеем Макаренко, разрешила его супруга, она "шокировала" льва, после чего хищник отпустил жертву. Там же предположили, что, скорее всего, лев, являющийся представителем прайда, набросился на спину артиста инстинктивно из-за нервной обстановки, возникшей в результате драки между хищниками в манеже.
"Дрессировщик в результате нападения получил незначительные травмы от когтей животного. Ему была оказана медицинская помощь. В этот же день и дрессировщик, и львы отработали еще два представления", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что за эмоциональным состоянием животных сейчас следит ветеринар.
Кроме этого, как пояснили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края
, в ходе проверки было установлено, что угрозы для зрителей во время инцидента не было, поскольку по периметру всего манежа были установлены металлические ограждения.