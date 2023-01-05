https://ria.ru/20230105/ldpr-1843108068.html

В ЛДПР подготовили проект об изменении условий упрощенного налогообложения

В ЛДПР подготовили проект об изменении условий упрощенного налогообложения - РИА Новости, 05.01.2023

В ЛДПР подготовили проект об изменении условий упрощенного налогообложения

В ЛДПР подготовили проект об изменении условий для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) - увеличении предельного дохода с 200 до 400 миллионов... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T07:32

2023-01-05T07:32

2023-01-05T07:32

иван абрамов

россия

лдпр

экономика

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В ЛДПР подготовили проект об изменении условий для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) - увеличении предельного дохода с 200 до 400 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме. Изменения планируется внести в главу 26 Налогового кодекса РФ, они будут являться стимулом для развития малого бизнеса и обеспечения занятости населения с сохранением рабочих мест, говорится в пояснительной записке к законопроекту. "Прошло уже немало лет, и только инфляция заняла несколько процентов за это время, и мы говорим о том, что упрощенный порядок он в основном касается малого и среднего бизнеса", - прокомментировал инициативу член ЛДПР сенатор Иван Абрамов, его слова приводит пресс-служба. Некоторые предприятия в этот оборот уже не вмещаются, но выпускают такое же количество продукции, при этом возросла стоимость всех затрат, отметил он.

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иван абрамов, россия, лдпр, экономика