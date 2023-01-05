В ЛДПР подготовили проект об изменении условий упрощенного налогообложения
В ЛДПР подготовили проект об изменении условий упрощенной системы налогообложения
Флаг ЛДПР. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В ЛДПР подготовили проект об изменении условий для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) - увеличении предельного дохода с 200 до 400 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме.
"С 1 января 2021 года налогоплательщики получили право применять УСН при сумме дохода за отчетный (налоговый) период до 200 миллионов рублей… Законопроектом предлагается увеличить предельный объем дохода с 200 до 400 миллионов рублей для налогоплательщиков, применяющих УСН", - говорится в пояснительной записке к проекту, она имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменения планируется внести в главу 26 Налогового кодекса РФ, они будут являться стимулом для развития малого бизнеса и обеспечения занятости населения с сохранением рабочих мест, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
"Прошло уже немало лет, и только инфляция заняла несколько процентов за это время, и мы говорим о том, что упрощенный порядок он в основном касается малого и среднего бизнеса", - прокомментировал инициативу член ЛДПР сенатор Иван Абрамов, его слова приводит пресс-служба.
Некоторые предприятия в этот оборот уже не вмещаются, но выпускают такое же количество продукции, при этом возросла стоимость всех затрат, отметил он.
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