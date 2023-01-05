https://ria.ru/20230105/krym-1843156655.html

В Крыму назвали требования Киева о возврате квартир бредом

В Крыму назвали требования Киева о возврате квартир бредом - РИА Новости, 05.01.2023

В Крыму назвали требования Киева о возврате квартир бредом

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом выдвинутые представителями киевской власти... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T15:21

2023-01-05T15:21

2023-01-05T18:38

республика крым

юрий гемпель

михаил подоляк

владимир зеленский

украина

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом выдвинутые представителями киевской власти требования вернуть Украине "украденные квартиры и дома в Крыму" и "выдать авторов СВО". Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк озвучил новые условия завершения конфликта. По его словам, конфликт не остановится, "пока русские не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов СВО". "Только обкурившиеся наркоманы могут нести такой бред. Нам остается только соболезновать украинцам, так как ими правят откровенные преступники, которые идут по пути уничтожения Украины", — сказал РИА Новости Гемпель. По его словам, нынешний год подведет черту под существованием государства Украина. "Подоляк — это украинский Геббельс (Пауль Геббельс — немецкий пропагандист, один из ближайших сподвижников и последователей Гитлера. — Пим. ред.), поэтому и его методы оболванивания народа те же. Трибунал ждет этих кровожадных чудовищ", — подчеркнул Гемпель.

https://ria.ru/20230105/ukraina-1843119860.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика крым, юрий гемпель, михаил подоляк, владимир зеленский, украина, киев