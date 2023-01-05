Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали требования Киева о возврате квартир бредом - РИА Новости, 05.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230105/krym-1843156655.html
В Крыму назвали требования Киева о возврате квартир бредом
В Крыму назвали требования Киева о возврате квартир бредом - РИА Новости, 05.01.2023
В Крыму назвали требования Киева о возврате квартир бредом
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом выдвинутые представителями киевской власти... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T15:21
2023-01-05T18:38
республика крым
юрий гемпель
михаил подоляк
владимир зеленский
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823925518_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_09faaf6d4f03102fee89daf212672f8b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом выдвинутые представителями киевской власти требования вернуть Украине "украденные квартиры и дома в Крыму" и "выдать авторов СВО". Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк озвучил новые условия завершения конфликта. По его словам, конфликт не остановится, "пока русские не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов СВО". "Только обкурившиеся наркоманы могут нести такой бред. Нам остается только соболезновать украинцам, так как ими правят откровенные преступники, которые идут по пути уничтожения Украины", — сказал РИА Новости Гемпель. По его словам, нынешний год подведет черту под существованием государства Украина. "Подоляк — это украинский Геббельс (Пауль Геббельс — немецкий пропагандист, один из ближайших сподвижников и последователей Гитлера. — Пим. ред.), поэтому и его методы оболванивания народа те же. Трибунал ждет этих кровожадных чудовищ", — подчеркнул Гемпель.
https://ria.ru/20230105/ukraina-1843119860.html
республика крым
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823925518_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9462d9db5660f8cd0d174a21aa32a54a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, юрий гемпель, михаил подоляк, владимир зеленский, украина, киев
Республика Крым, Юрий Гемпель, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Украина, Киев
15:21 05.01.2023 (обновлено: 18:38 05.01.2023)
 
В Крыму назвали требования Киева о возврате квартир бредом

В парламенте Крыма назвали требования Киева о возврате квартир и выдаче авторов СВО бредом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПаром "Мария" в Керченском проливе
Паром Мария в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Паром "Мария" в Керченском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом выдвинутые представителями киевской власти требования вернуть Украине "украденные квартиры и дома в Крыму" и "выдать авторов СВО".
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк озвучил новые условия завершения конфликта. По его словам, конфликт не остановится, "пока русские не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов СВО".
"Только обкурившиеся наркоманы могут нести такой бред. Нам остается только соболезновать украинцам, так как ими правят откровенные преступники, которые идут по пути уничтожения Украины", — сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, нынешний год подведет черту под существованием государства Украина.
"Подоляк — это украинский Геббельс (Пауль Геббельс — немецкий пропагандист, один из ближайших сподвижников и последователей Гитлера. — Пим. ред.), поэтому и его методы оболванивания народа те же. Трибунал ждет этих кровожадных чудовищ", — подчеркнул Гемпель.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
10:08Специальная военная операция на Украине
В Германии сообщили неприятную для Украины новость о Крыме и Донбассе
 
Республика КрымЮрий ГемпельМихаил ПодолякВладимир ЗеленскийУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала