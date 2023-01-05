https://ria.ru/20230105/krym-1843156655.html
В Крыму назвали требования Киева о возврате квартир бредом
В Крыму назвали требования Киева о возврате квартир бредом - РИА Новости, 05.01.2023
В Крыму назвали требования Киева о возврате квартир бредом
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом выдвинутые представителями киевской власти... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T15:21
2023-01-05T15:21
2023-01-05T18:38
республика крым
юрий гемпель
михаил подоляк
владимир зеленский
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823925518_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_09faaf6d4f03102fee89daf212672f8b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом выдвинутые представителями киевской власти требования вернуть Украине "украденные квартиры и дома в Крыму" и "выдать авторов СВО". Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк озвучил новые условия завершения конфликта. По его словам, конфликт не остановится, "пока русские не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов СВО". "Только обкурившиеся наркоманы могут нести такой бред. Нам остается только соболезновать украинцам, так как ими правят откровенные преступники, которые идут по пути уничтожения Украины", — сказал РИА Новости Гемпель. По его словам, нынешний год подведет черту под существованием государства Украина. "Подоляк — это украинский Геббельс (Пауль Геббельс — немецкий пропагандист, один из ближайших сподвижников и последователей Гитлера. — Пим. ред.), поэтому и его методы оболванивания народа те же. Трибунал ждет этих кровожадных чудовищ", — подчеркнул Гемпель.
https://ria.ru/20230105/ukraina-1843119860.html
республика крым
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823925518_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9462d9db5660f8cd0d174a21aa32a54a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, юрий гемпель, михаил подоляк, владимир зеленский, украина, киев
Республика Крым, Юрий Гемпель, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Украина, Киев
15:21 05.01.2023 (обновлено: 18:38 05.01.2023)
В Крыму назвали требования Киева о возврате квартир бредом
В парламенте Крыма назвали требования Киева о возврате квартир и выдаче авторов СВО бредом
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом выдвинутые представителями киевской власти требования вернуть Украине "украденные квартиры и дома в Крыму" и "выдать авторов СВО".
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк
озвучил новые условия завершения конфликта. По его словам, конфликт не остановится, "пока русские не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов СВО".
"Только обкурившиеся наркоманы могут нести такой бред. Нам остается только соболезновать украинцам, так как ими правят откровенные преступники, которые идут по пути уничтожения Украины", — сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, нынешний год подведет черту под существованием государства Украина.
"Подоляк — это украинский Геббельс (Пауль Геббельс — немецкий пропагандист, один из ближайших сподвижников и последователей Гитлера. — Пим. ред.), поэтому и его методы оболванивания народа те же. Трибунал ждет этих кровожадных чудовищ", — подчеркнул Гемпель.