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Абрамченко назвала причины мирового продовольственного кризиса - РИА Новости, 05.01.2023
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Абрамченко назвала причины мирового продовольственного кризиса
Абрамченко назвала причины мирового продовольственного кризиса - РИА Новости, 05.01.2023
Абрамченко назвала причины мирового продовольственного кризиса
Мировая продовольственная инфляция второй год подряд превышает 30%, этот кризис сохранится и в наступившем 2023 году, но российский рынок надежно защищен от... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T13:06
2023-01-05T13:06
экономика
россия
белоруссия
виктория абрамченко
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Мировая продовольственная инфляция второй год подряд превышает 30%, этот кризис сохранится и в наступившем 2023 году, но российский рынок надежно защищен от глобального роста цен, заявила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "Второй год FAO (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - ред.) фиксирует инфляцию в мире выше 30%, на сегодняшний день она уже больше 35%. Скачок случился из-за накопленных ковидных проблем, накачки экономик развитых стран деньгами, не обеспеченных ничем. У нас продовольственная инфляция за ноябрь, когда уже скакнули томаты и огурцы, - 15%. Мировая – 35%", - рассказала она. Причина, по ее словам, это в том числе санкции, которые западные страны ввели против России. "Несмотря на санкции, мы не остались без оливкового масла, кофе у нас есть, экзотические фрукты – все есть. И санкции вроде против нас ввели, но кто страдает?" - добавила Абрамченко. Будут расти цены и в наступившем 2023 году, уверена вице-премьер. "На мировом продовольственном рынке кризис сохранится. Потому что продовольственный рынок зависит от двух других – рынка минеральных удобрений и энергетического. И здесь никаких улучшений для других стран не предвидится", - пояснила она. Однако российский рынок надежно защищен от глобального роста цен. "Одна из наших задач как правительства – не импортировать инфляцию к себе, и мы тоже научились это делать, в том числе через инструменты пошлин, например. И свою доктрину продовольственной безопасности мы ведь по многим позициям уже выполнили. Как сказал президент, если посчитать рынок молока вместе с Белоруссией, то на две страны молока у нас в избытке", - заключила вице-премьер.
https://ria.ru/20221201/niderlandy-1835411037.html
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экономика, россия, белоруссия, виктория абрамченко
Экономика, Россия, Белоруссия, Виктория Абрамченко
13:06 05.01.2023
 
Абрамченко назвала причины мирового продовольственного кризиса

Абрамченко: продовольственный кризис в мире вызван проблемами с удобрениями и энергетикой

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Мировая продовольственная инфляция второй год подряд превышает 30%, этот кризис сохранится и в наступившем 2023 году, но российский рынок надежно защищен от глобального роста цен, заявила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Второй год FAO (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - ред.) фиксирует инфляцию в мире выше 30%, на сегодняшний день она уже больше 35%. Скачок случился из-за накопленных ковидных проблем, накачки экономик развитых стран деньгами, не обеспеченных ничем. У нас продовольственная инфляция за ноябрь, когда уже скакнули томаты и огурцы, - 15%. Мировая – 35%", - рассказала она.
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Причина, по ее словам, это в том числе санкции, которые западные страны ввели против России. "Несмотря на санкции, мы не остались без оливкового масла, кофе у нас есть, экзотические фрукты – все есть. И санкции вроде против нас ввели, но кто страдает?" - добавила Абрамченко.
Будут расти цены и в наступившем 2023 году, уверена вице-премьер. "На мировом продовольственном рынке кризис сохранится. Потому что продовольственный рынок зависит от двух других – рынка минеральных удобрений и энергетического. И здесь никаких улучшений для других стран не предвидится", - пояснила она.
Однако российский рынок надежно защищен от глобального роста цен. "Одна из наших задач как правительства – не импортировать инфляцию к себе, и мы тоже научились это делать, в том числе через инструменты пошлин, например. И свою доктрину продовольственной безопасности мы ведь по многим позициям уже выполнили. Как сказал президент, если посчитать рынок молока вместе с Белоруссией, то на две страны молока у нас в избытке", - заключила вице-премьер.
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ЭкономикаРоссияБелоруссияВиктория Абрамченко
 
 
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