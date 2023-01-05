https://ria.ru/20230105/koronavirus-1843132563.html

В России за сутки госпитализировали 721 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 721 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 05.01.2023

В России за сутки госпитализировали 721 пациента с COVID-19

В России за сутки выявлено 3274 новых случая COVID-19, скончались 47 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T12:05

2023-01-05T12:05

2023-01-05T12:05

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В России за сутки выявлено 3274 новых случая COVID-19, скончались 47 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "Выявлено 3274 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 47 человека", - говорится в сообщении."По состоянию на 5 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 721 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 8,9% ... Выздоровело за сутки 4 719 человек, или на 4,5% меньше в сравнении с 4 января 2023 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 32 регионах, снижение - в 31, в 22 регионах ситуация не изменилась.

https://ria.ru/20230103/pandemiya-1842915905.html

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